Las autoridades de la región de Fukui, en el centro de Japón, advirtieron a los bañistas acerca de un recrudecimiento de mordeduras de delfín, aunque según un experto los incidentes podrían ser obra de un solo cetáceo que busca jugar.

Este año 18 turistas fueron mordidos en varias playas de esta región, según los guardacostas locales, que solo habían registrado dos mordeduras de delfines en 2022 y nueve en 2023.

La mayoría de las mordeduras fueron menores, algunos simples rasguños, pero en un incidente reciente un niño tuvo que recibir una veintena de puntos de sutura, precisó Shoichi Takeuchi, responsable de los guardacostas.

En la playa de Suishohama, una asociación turística local hizo un llamado a la precaución en su sitio web y distribuyó folletos, recomendando a las personas que no se acerquen ni toquen a los animales.

“Los delfines suelen ser criaturas tranquilas, pero pueden morderte hasta hacerte sangrar con sus dientes afilados, arrastrarte bajo el agua y, en el peor de los casos, poner en peligro tu vida”, advierte la asociación.

EL NÚMERO DE LAS MORDEDURAS DE DELFÍN ES INCIERTO

Según los guardacostas el número de delfines responsables de las mordeduras es incierto. “Probablemente se trata del mismo individuo”, declaró a la cadena de televisión pública NHK Tadamichi Morisaka, profesor de cetología en la universidad de Mie.

“En lugar de intentar dañar a los humanos podría estar buscando interactuar con ellos como lo hace con sus congéneres”, estimó el especialista.

De acuerdo con el sitio World Animal Protection, “los delfines son los principales depredadores del océano, capaces incluso de matar tiburones; pueden ser agresivos con las personas, con otros delfines o incluso autolesionarse”. Hace unos años, una noticia dio vuelta al mundo; un delfín del sitio acuático Sea World Orlando, en Estados Unidos, mordió a una niña de ocho años que lo estaba alimentando con peces junto al delfinario, una actividad organizada por el propio acuario.

“Soy una madre tan sobreprotectora que si hubiera sabido que la podían morder no habría dejado que mi hija lo hiciera, pero me parecía seguro. Todos imaginamos a los delfines como unos animales que sonríen y no muerden, nos olvidamos de que son animales salvajes”, comentó entonces su madre.

Los delfines varían en tamaño según la especie, pero suelen medir entre 1.5 y cuatro metros de longitud. Tienen cuerpos aerodinámicos y aletas dorsales curvas. Aunque estos animales son generalmente conocidos por su naturaleza amistosa, pueden morder si se sienten amenazados, asustados o provocados. N

(Con información de AFP)