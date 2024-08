La presidenta del Colegio de Economistas en Aguascalientes, Dafne Viramontes, explica que las empresas y los proyectos de inversión en el país necesitan de certidumbre jurídica para consolidarse. Es decir, si no se garantiza que los recursos de las compañías (tanto nacionales como internacionales) no serán afectados tras las decisiones legislativas, dejará de ser rentable implementar proyectos de inversión en los estados.

Tras las elecciones, el primer impacto fue la depreciación del peso frente al dólar, dado que (entre otros factores) se generó incertidumbre ante el cambio de gobierno, explica la economista. Sin embargo, apunta que reformar el sistema judicial en México es necesario, en especial tras las cifras que se han registrado en el país respecto a la impartición de justicia.

“Una reforma al poder judicial es indispensable”, subraya. “De cada 100 delitos, se termina impartiendo justicia en el 1%, considerando los que se denuncian y los que no. Sí tenemos que reformar el sistema de justicia. Pero, si me preguntan si el mejor mecanismo es votando a los jueces, yo diría que no, Van a dejar de desarrollar sus actividades para abocarse en una campaña política”, sentencia, asegurando que es necesario acabar con la corrupción del sector, aunque no recurriendo al voto popular.