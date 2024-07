Comerciantes que este año no cumplan con las medidas de sanidad en la Feria Nacional Francisco Villa, no solo serán vetados en la entidad, sino que se les boletinará para que no puedan trabajar en ninguna feria del país, puntualizó Lauro Arce Gallegos, director de Ferias y Espectáculos.

Tras lo ocurrido en la edición de 2023, cuando un establecimiento fue expuesto en redes sociales por reutilizar palillos de brochetas, el funcionario estatal manifestó que ese comercio no se instalará este año en la feria, además de que ya se dio aviso de sus actos a otras entidades.

Arce Gallegos también precisó que se han establecido contacto con otras ferias para coordinarse en la identificación de comerciantes que infrinjan cualquier regla sanitaria. Si alguna feria detecta irregularidades, se comunicará con Durango para evitar dar entrada a esos comerciantes.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), será la encargada de realizar recorridos diarios e inspecciones aleatorias en los negocios. Si se detecta alguna infracción, el comercio será retirado de manera inmediata.

El gobernador Esteban Villegas, añadió que se ha dialogado con los comerciantes que se instalarán en la Feria Nacional Francisco Villa para informarles que cualquier incumplimiento de las reglas sanitarias resultará en el veto de la feria y la notificación a todas las ferias del país, evitando su futura contratación.

