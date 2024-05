El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes 20 de mayo que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y tres dirigentes del movimiento palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Tras más de 200 días de guerra entre Israel y Hamás, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de aprehensión de Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por “matar deliberadamente de hambre a civiles“, “homicidio intencionado” y “exterminio o asesinato” en la Franja de Gaza.

El fiscal dijo a los periodistas que los jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) deben tener espacio para hacer su trabajo y, de forma desapasionada y objetiva, revisar las pruebas presentadas. Karim añadió que si los jueces aprueban la presentación y emiten la solicitud, comenzará el trabajo del tribunal para la detención de los individuos involucrados.

La nota emitida este lunes en La Haya, Países Bajos, enumera además la búsqueda de órdenes de arresto contra líderes de Hamas por el ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel. Para Karim Khan, las pruebas recopiladas y examinadas por su oficina ofrecen motivos razonables para creer que se habrían cometido crímenes de guerra y contra la humanidad. Tres jueces componen el panel de prejuicio del tribunal apoyado por la ONU.

EUA SE OPONE A LA ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA NETANYAHU SOLICITADA EN CPI

Los mandatos contra los líderes de Hamas fueron solicitados contra el jefe del movimiento, Yahya Sinwar, el comandante en jefe del ala militar, con el nombre de Brigadas Al-Qassam, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, y el jefe de la Oficina Política, Ismail Hanyieh.

La nota señala que estos individuos tendrían responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad “cometidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina a partir de al menos el 7 de octubre de 2023”.

En los ataques de Hamas que marcaron el inicio de la guerra se estima que murieron 1,200 personas, en su mayoría civiles. Otras 250 víctimas fueron tomadas como rehenes. Se calcula que la ofensiva israelí ha provocado más de 35,000 muertes en el lado palestino.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró “escandalosa” la orden de arresto pedida por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, y aseveró que “Israel y Hamás no son equiparables”. En un comunicado Biden sostuvo: “Seré claro: no importa qué insinúe el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera”. N

