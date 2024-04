Con el respaldo de los presidentes de los partidos que forman parte de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes, las candidatas de los municipios Julia Esmeralda Cardona, por Cosío; Marisol Herrera Ortiz, por El Llano; Laura Araceli González Reyes por San José de Gracia; así como Leticia Olivares Jiménez, por Tepezalá, iniciaron la campaña en la que buscarán la confianza de la ciudadanía en el presente proceso electoral.

El presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez señaló que hoy empieza una etapa más de este importante proceso, por lo que se está dando el apoyo a los municipios y a las candidatas que inician campaña, con el interés y el ímpetu para lograr el triunfo en particular en los que no se gobiernan por los partidos de la coalición. “Hay una gran expectativa y ánimo con las propuestas que la gente quiere escuchar. Cada uno de los municipios tiene un reto particular, con temas sensibles y que se tomarán en las campañas por las candidatas que son excelentes perfiles” dijo el líder del PAN, quien además manifestó que “en los próximos 30 días se estará definiendo el futuro del país y de Aguascalientes, confiando en el triunfo de las y los candidatos de la alianza”.

Por su parte Iván Sánchez Nájera, presidente del PRD en Aguascalientes, señaló que en lo que va de campaña, la alianza ha presentado candidaturas que se han recibido con buenos ánimos, lo que prevé un triunfo inminente, “nuestras 4 candidatas que arrancan hoy serán igual de valiosas y triunfadoras, porque son mujeres preparadas que conocen sus territorios, que representan a la ciudadanía, que saben realmente qué necesitan sus municipios”. El perredista refrendó que esta alianza tiene los proyectos ganadores que habrán de darle desarrollo a San José de Gracia, Cosío, El Llano y Tepezalá, mejorando sobre todo la atención al campo, a la producción agrícola y a la generación de oportunidades para toda la población.

En su intervención, Eduardo Tavera, representante personal de Kendor Macías, presidente del PRI en el estado, manifestó que se da continuidad al proceso local con la confianza de obtener el triunfo. Expresó la confianza en cada una de las candidatas, con una tarea y meta en territorio para alcanzar el triunfo y cerrar con éxito este proceso; con la seguridad de que tendrán una administración eficiente y transparente al servicio de la comunidad de sus propios pueblos.

La candidata por la presidencia municipal de Cosío, Julia Cardona, señaló que este municipio será gobernado por primera vez por una mujer, dijo estar preparada para llevar al municipio al desarrollo y crecimiento que tanto necesita, agregando que apostará al desarrollo económico y fortalecerá el sector salud, así como hacer de este municipio un destino turístico para el estado y la región.

Marisol Herrera, candidata a la alcaldía de El Llano, del cual dijo existe un potencial enorme, en el que se sembrarán acciones para que ese municipio crezca. La seguridad es una de las prioridades, por lo que para ella es un compromiso con mejores sueldos, capacitación para los policías. La salud de calidad para todos, el desarrollo económico, agua potable y drenaje; deporte, ecoturismo y campo son ejes de sus propuestas, para que este municipio progrese, con un gobierno cercano a la gente, tomando en cuenta las preocupaciones y sueños de la gente.

La candidata por San José de Gracia, Laura Araceli González Reyes, señaló la importancia de reactivar a este municipio, centrando sus propuestas en temas prioritarios como la salud, atendiendo a cada una de las comunidades que conforman a esta demarcación municipal y acercando los servicios a la ciudadanía; los adultos mayores que deberán ser atendidos con calidad y calidez; servicios públicos, obra pública con mayor cobertura; educación como tema fundamental desde la inicial hasta la educación superior, apoyando con becas y transporte a los estudiantes para evitar la deserción. Fomentar la economía y el turismo, buscando la afluencia en el municipio para reactivar el empleo.

Finalmente los representantes partidistas de la Alianza Fuerza y Corazón por Aguascalientes reiteraron que todos tenemos un gran compromiso este 2 de junio que es salir a votar, libre y conscientes de lo que necesita nuestro estado y sus municipios.