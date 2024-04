César Medina Cervantes, candidato a presidente municipal de Jesús María por la alianza Fuerza y Corazón por Aguascalientes, se comprometió a regularizar los predios donde están ubicadas las ladrilleras, en la zona de Los Arquitos.

Indicó que, si bien ha sido un camino difícil, para la urbanización de esa zona, dijo que son pocos los pasos que faltan para consolidar esos trámites.

“Conozco bien lo que se ha hecho y también sé cuáles son los pasos que faltan. No es una tarea fácil, desde que fui regidor en 2020 me tocó votar por la condonación del predial y luego, cuando fui secretario del Ayuntamiento, con la buena voluntad del alcalde y del Cabildo se aprobó la condonación del área de donación” indicó.

Medina Cervantes expuso que buscará que en la siguiente administración queden completamente regularizados los predios, “cuenten con que una vez que llegue a la Presidencia Municipal, le voy a dar seguimiento a este tema” apuntó.

Comentó que, una vez terminada la regularización, se avanzaría con la dotación de servicios, pero lo importante, es primero regularizar y luego definir con cuál servicio empiezan.

“La verdad es que yo le entro, me gusta ser muy honesto y hablarles con sinceridad, no voy decirles que vamos a hacer todo de inmediato, pero sí podemos ir aventajando, para que el ritmo que llevan, no se detenga. Con ustedes ya he trabajado algunos temas y saben que no me rajo” finalizó.