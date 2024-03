Tijuana, B.C.- La tormenta que se espera para el último fin de semana de marzo y coincide con el fin de la Semana Santa, podría disminuir la llegada de turistas hasta en un 50 por ciento, indicó el presidente el Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) en Tijuana, Karim Chalita Rodríguez.

“Siempre que hay lluvias, y cuando son anunciadas de una forma anticipada, y con la intensidad que pronostican que van a ser, sí inhibe, sobre todo, al ciudadano americano que nos viene a visitar, para que no venga. Siempre que llueve hay una disminución”, refirió Chalita Rodríguez.

Detalló que la proyección para este fin de semana era de un 30 a 35 por ciento mayor a un fin de semana normal, lo que se traduce en la llegada de alrededor de 60 mil visitantes, pero, con la llegada de la tormenta, el flujo de visitantes podría disminuir a la mitad.

Los sectores más golpeados por la diminución de turistas son los centros comerciales, así como los restaurantes, y toda aquella actividad donde los visitantes tenga que desplazarse caminando de un punto a otro. El turismo médico queda exento, debido a que esos pacientes ya tienen agendadas sus citas con sus especialistas.

Chalita Rodríguez opinó que la disminución de turismo en temporada de lluvia, no solamente implica el hecho de que las personas se mojen, sino que las vialidades sufren encharcamientos y el tráfico se vuelve más pesado.

Para el titular de Cotuco en Tijuana, el cierre en Playas de Tijuana que anunció el Ayuntamiento, no es un factor que les preocupe porque el atractivo turístico de la ciudad no recae en sus playas. Refirió que los visitantes que vienen desde Estados Unidos suelen vacacionar en las playas de su país, y no en las de Tijuana, además que, los nacionales prefieren visitar Tijuana por otro tipo de bondades que ofrece el municipio. N

