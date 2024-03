Morena formalizó la presentación de sus 16 candidatos a la Cámara de Diputados y Senado de la República que están recorriendo las calles para continuar con la 4T en Puebla.

Teniendo como invitados al candidato a la alcaldía de Puebla capital, José Chedraui Budid, a quien recordaron que cuenta con el respaldo de todo el ejército que forman el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), resaltaron que el candidato a la gubernatura Alejandro Armenta Mier es la “carta principal” que llevará al estado de Puebla a dar continuidad al segundo gobierno de izquierda, y tercera administración encabezada por el partido guinda.

De la forma que se hará campaña y ante posibles conatos de violencia o focos rojos por inseguridad, le correspondió al candidato en la primera fórmula al Senado de República, Ignacio Mier aclarar que en el país se tienen 50 zonas de riesgo.

Pero de estas solo impactan a 30 distritos, es decir, el 10 por ciento de los 300 distritos electorales que no se está minimizando, pero si se está atendiendo un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Vamos a acompañar de manera plural a los siete grupos parlamentarios, en el desarrollo del proceso electoral”, considerando estos aspectos:

1) Se creará una comisión de vigilancia para evitar la desviación de recursos públicos.

De este primer punto, externó “Morena y la coalición “Juntos Hacemos Historia” nunca lo ha necesitado, y no ha hecho nunca por lo que no hay razón para pensar que lo haría ahora.

2) Seguridad del proceso electoral, donde se hará la identificación de esas regiones donde se puedan suscitar actos de violencia, aun cuando en el estado se vive calma.

De esto, destacó que el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina, ha tenido una excelente coordinación y comunicación con todos los partidos políticos, felicitando el trabajo del Instituto Estatal Electoral (IEE).

La dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, solicitó a los abanderados de la 4T a conducirse bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar, porque solo se está a 28 días de iniciar campaña a la gubernatura y a 90 días del triunfo electoral.

“En el estado de Puebla también decidimos, que sólo hay dos opciones, que siga la transformación o que regrese la corrupción, en Morena se lleva a cabo el humanismo mexicano, que si alcanza para darle más recursos al pueblo de Puebla”.

SE BUSCA ELPROGRESO A TRAVÉS DE LA 4T EN PUEBLA

Destacó que Claudia Sheinbaum Pardo contempla a Puebla dentro del progreso que busca en los estados con la implementación del Tren Puebla-Veracruz y la ampliación de la carretera Cuautla-Tlapa-Márquelia.

Mensaje que fue replicado por el PVEM, con Jaime Natale, quien destacó que habrá un empuje que logre “carro completo” por mantener la transformación en Puebla.

Entre los temas que los diferentes candidatos a diputados federales, hablaron de educación con la mejora de los sistemas para el desarrollo, así como la seguridad y otros pendientes como el tema del agua.

Alejandro Carvajal externó “vamos por más” para alinear la política nacional con la estatal y el próximo gobernador Alejandro Armenta y que junto con los ediles y auxiliares se mejoren las escuelas, salud mental, campo, deporte, cultura y arte, programas agroalimentarios, entre otros.

Lista de candidatos de la 4T:

Distrito 01 de Huachinango, Gissell Santander Morena.

de Huachinango, Gissell Santander Morena. Distrito 02 de Zacatlán, Fátima Cruz Peláz con PVEM.

de Zacatlán, Fátima Cruz Peláz con PVEM. Distrito 03 de Teziutlán, Marilyn Ballesteros García con Morena.

de Teziutlán, Marilyn Ballesteros García con Morena. Distrito 04 de Libres, Juan Antonio González Hernández con Morena.

de Libres, Juan Antonio González Hernández con Morena. Distrito 05 de San Martín Texmelucan con Vianey García.

de San Martín Texmelucan con Vianey García. Distrito 06 de Puebla capital, Alejandro Carvajal Hidalgo de Morena.

de Puebla capital, Alejandro Carvajal Hidalgo de Morena. Distrito 07 de Tepeaca con Claudia Rivera Vivanco de Morena.

de Tepeaca con Claudia Rivera Vivanco de Morena. Distrito 08 de Ciudad Serdán, Ignacio Mier Bañuelos Morena.

de Ciudad Serdán, Ignacio Mier Bañuelos Morena. Distrito 09 de Puebla capital, Antonio Gali López PVEM.

de Puebla capital, Antonio Gali López PVEM. Distrito 10 de Cholula, Karina Pérez Popoca, Morena.

de Cholula, Karina Pérez Popoca, Morena. Distrito 11 de Puebla capital Antonio López del PT.

de Puebla capital Antonio López del PT. Distrito 12 de Puebla capital Nora Merino Escamilla del PT.

de Puebla capital Nora Merino Escamilla del PT. Distrito 13 de Atlixco, Mario Miguel Carrillo Cubillas Morena.

de Atlixco, Mario Miguel Carrillo Cubillas Morena. Distrito 14 de Izúcar de Matamoros, Eduardo Castillo López de Morena.

de Izúcar de Matamoros, Eduardo Castillo López de Morena. Distrito 15 de Tehuacán Rosario Orozco Caballero, con Morena.

de Tehuacán Rosario Orozco Caballero, con Morena. Distrito 16 de Ajalpan, Adolfo Alatriste con el PVEM.

Para las fórmulas del Senado de la República:

Primera fórmula de Morena, Ignacio Mier Velazco

Segunda fórmula del PT, Lizeth Sánchez García, suplente Isabel Merlo Talavera.

LISTA DE DIPUTADOS LOCALES CERCA DE SER DEFINIDA

Por otra parte, la dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, sostuvo que es cuestión de horas para que el Comité Ejecutivo Nacional del partido responsable de la publicación de las listas de candidatos a diputados locales por 26 Distritos, la formalice.

Romero Garci-Crespo recordó que, así como se hizo el proceso a gobernador, alcalde, diputados federales de igual manera se hará con aquellos perfiles que ocupen las candidaturas a diputados locales.

“La convocatoria fue emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y como tal él tendrá que ser el que publique esta lista, estamos en espera también de esa lista, al mejor en este día o primeros días de la semana que viene”.

La morenista reconoció que Puebla es uno de los estados que está a la espera de conocer esa lista, no descartó que dicha publicación se haga antes de que concluya este 3 de marzo, o de lo contrario tendrá que ser antes de que acabe esta semana.

En las últimas horas fueron dadas a conocer las aparentes listas de perfiles que pudieran ser los candidatos a diputados locales, entre los nombres “no oficiales” están:

Guadalupe Vargas, José Luis Figueroa, Azucena Rosas Tapia, Nayelly Salvatori, Norma Pimentel, Roberto Zatarain, Miguel Márquez, Katia Sánchez, Floricel Gonzales Martínez.

Así como, Karla Martínez, Elpidio Díaz, Mauricio Céspedes Peregrina, Leonela Jazmín, Araceli Celestino, Rosalío Zanata, Ana Laura Altamirano, Azucena Rosas Tapia, Guadalupe Yamak y Angélica Alvarado Juárez, Xel Arianna, Jaime Natale.