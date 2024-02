De oro, de plata y bronce, las medallas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 presentadas este jueves 8 de febrero serán también “de torre Eiffel”. Tendrán un pedazo hexagonal de la “Dama de Hierro” engastado en cada una de las 5,084 condecoraciones.

La cara de las medallas está decorada con un hexágono de hierro procedente de la torre Eiffel y con el logo de París 2024, del que emanan rayos grabados en el metal de la medalla.

En el reverso, el Comité Olímpico Internacional (COI) impone la representación de la diosa griega de la victoria Niké, del Estadio Panathinaikó y del Acrópolis, pero París 2024 ha obtenido la autorización excepcional para añadir el dibujo de la torre Eiffel. La disciplina por la que se entrega la medalla aparece inscrita en el canto de la presea.

Para las medallas paralímpicas no se imponen las figuras en el envés de la medalla, por lo que el dibujo será una vista inferior de la torre Eiffel, con la inscripción París 2024 en braile universal.

El presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet, explicó este jueves al desvelar las medallas que la idea de la torre Eiffel “fue recibida con consenso y nos gustó”. También agradeció a la alcaldesa de París y a la sociedad de la torre Eiffel por haber informado al COJO que “quedaban partes inutilizadas de la torre Eiffel”.

Actual pieces of original metal from the Eiffel Tower! 🤩 The Olympic and Paralympic medals for @Paris2024 are iconic.

🧵Learn about this unique combination with our thread. pic.twitter.com/ADXK5fWpul

— The Olympic Games (@Olympics) February 8, 2024