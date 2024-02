No llevar consigo un par de fosfo-fosfo significa estar out en la moda política emecista. Ya no es suficiente lucir un traje, saco, gorra, camisa o mascada color naranja; eso es cosa del pasado. Ahora lo in es lucir tenis color naranja, y así lo dejaron ver decenas de militantes de Movimiento Ciudadano que asistieron este 23 de febrero al Instituto Nacional Electoral para acompañar a su candidato, Jorge Álvarez Máynez, a su registro como candidato presidencial.