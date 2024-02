Un escándalo de corrupción por la venta de cubrebocas durante la pandemia, que involucra a un colaborador de un exministro muy cercano al presidente de España, Pedro Sánchez, ha puesto a la defensiva al mandatario que busca contener la polémica.

El Partido Socialista (PSOE) de Sánchez exigió este lunes 26 de febrero a José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes hasta 2021, que dimita como diputado en el Congreso, donde ocupa un escaño.

“Ábalos no está investigado (…) No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos”, pero el Partido Socialista “considera que sí existe una responsabilidad política” y por eso debe dejar el escaño “en las próximas 24 horas”, señaló en rueda de prensa la portavoz del PSOE, Esther Peña.