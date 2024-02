La actriz Bridgit Mendler, principalmente conocida por su papel en la serie infantil de Disney Channel ¡Buena suerte, Charlie!, anunció que se convirtió en CEO de la startup Northwood Space; la compañía con sede en El Segundo, California, busca revolucionar cómo se transmiten los datos satelitales a la Tierra, enfocándose en la producción masiva de estaciones terrestres.

La joven dejó la actuación para concentrarse en sus estudios en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Facultad de Derecho de Harvard. Su experiencia la forjó en la ingeniería, puntualmente en la Oficina Espacial de la Comisión Federal de Comunicaciones. Su pasión por el derecho espacial la ha llevado a ser cofundadora de una empresa con visión futurista.

“En Northwood Space tenemos la mira puesta en construir una autopista de datos entre la Tierra y el espacio. Estamos diseñando infraestructura terrestre compartida desde los primeros principios para ampliar el acceso al espacio”, explicó Bridgit Mendler.

NORTHWOOD, LA EMPRESA SATELITAL

Añadió: “Tenemos mucho trabajo por delante pero esa es la parte divertida. Si te gusta construir rápidamente y ver tu trabajo implementado en lugares de todo el mundo con un impacto real, te queremos en Northwood”.

Northwood, indica la página web, “comenzó con una pregunta: ¿cómo sería el futuro del backhaul satelital si lo construyéramos desde cero? Mientras estábamos de vacaciones en Northwood Lake, aplicamos nuestra experiencia en SATCOM (satélites de comunicaciones) para construir antenas desde cero y comunicarnos con los satélites de la NOAA. Esto sentó las bases sobre las que hemos construido desde entonces”.

Bridgit Claire Mendler nació en Washington, Estados Unidos, el 18 de diciembre de 1992, además de actriz, incursionó en el mundo de la música y también se convirtió en compositora. Protagonizó la película de Disney Channel, Lemonade Mouth, en la que su personaje Olivia interpreta numerosas canciones.

ÉXITOS DE BRIDGIT MENDLER EN LA MÚSICA

Dos sencillos fueron lanzados de la banda sonora con la voz de Mendler, ambos en la lista Billboard Hot 100. En 2012, Mendler lanzó su álbum debut Hello My Name Is… del género pop. Debutó en el número 30 en el Billboard 200, y ha vendido más de 74,000 copias a partir de noviembre de 2012.

Mendler tiene vínculos con varios proyectos filantrópicos y las causas humanitarias. En 2012, Mendler fue elegida como modelo del año por Common Sense Media, una organización sin fines de lucro que hace honor a las mentes innovadoras de los mundos del entretenimiento, la política pública y la tecnología y las recompensas principalmente profesores, científicos y filántropos. N

