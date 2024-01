Luego que Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, México, e hijo del excandidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, pidiera este lunes 29 de enero al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un indulto para Mario Aburto, asesino confeso de su padre, el mandatario se negó a esta petición durante su conferencia matutina de este martes 30 de enero.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México sanemos”, dijo Luis Donaldo Colosio Riojas. Ante ello, el presidente López Obrador respondió: “No es cualquier cosa. Como se trata de un crimen que dañó mucho país, no se puede permitir la impunidad, aquí sí aplica la no repetición. Esto es gravísimo, entonces no hay que dejarlo pasar. Esto es un asunto de Estado”.

Añadió: “No debemos nosotros decir: ‘vamos a darle vuelta a la hoja’. Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere saber nada de esto porque fue terrible pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. No voy a dar un carpetazo”.

Colosio Murrieta fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su asesinato a tiros en la colonia “Lomas Taurinas”, en Tijuana.

LA FGR ACUSA AL JUEZ DE ‘EVIDENTE PARCIALIDAD” EN EL CASO

La solicitud llega tres semanas después de que un juez desechara pruebas presentadas por la Fiscalía General (FGR) contra un “segundo” pistolero supuestamente implicado en el crimen, según reveló este lunes el organismo investigador, que asegura que este hombre actuó con la complicidad del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima”, aseguró la FGR en un comunicado, en el que anunció que apelará la decisión del juez.

La FGR también informó este lunes que “el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio ‘S’, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial”.

ABURTO, EL ÚNICO EN PRISIÓN POR EL ASESINATO DE COLOSIO MURRIETA

Jorge Antonio “S” fue liberado “en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro García Luna, quien en ese momento era Subdirector Operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo han podido favorecer”.

Mario Aburto, de 53 años, es hasta el momento la única persona encarcelada por el magnicidio que sacudió al país durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Según las investigaciones, el hombre admitió ser el asesino de Colosio y haber actuado por cuenta propia. Fue condenado a 45 años de prisión.

ABURTO OBTUVO UN AMPARO QUE INVALIDA SENTENCIA POR HOMICIDIO DE COLOSIO

Colosio Riojas pidió “dejar esto ya en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es vuelta a la página y construir algo nuevo”. En octubre pasado, un tribunal otorgó a Aburto un amparo que invalidaba su sentencia, argumentando que debió haber sido procesado con base en el Código Penal de Baja California y no con el federal.

Al respecto, Colosio Riojas dijo que la Fiscalía General no ha contactado a su familia y expresó su rechazo a que el tema sea “manoseado” en tiempos electorales. “Es meter ruido innecesariamente. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué siempre en época electoral?”, cuestionó en referencia a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. N

