El Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (ISSEA), buscará a médicos dispuestos a practicar abortos, a fin de cumplir con la nueva ley aprobada por el Congreso del Estado y con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó el titular de la dependencia, Rubén Galaviz Tristán.

En entrevista, el funcionario afirmó que, a nivel local, no se cuentan con especialistas médicos dispuestos a practicar abortos que sean solicitados por las usuarias, ni que estén de acuerdo con lo mandatado por la Corte.

“Obviamente, nosotros como institución estamos obligados a formar equipos multidisciplinarios que respondan a esto, pero no los podemos obligar. Si los médicos no están de acuerdo, buscaremos opciones con otros. En Aguascalientes, no hemos encontrado a nadie que esté en acuerdo con la Suprema Corte”.