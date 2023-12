¿Sabía usted que México es considerado uno de los países con mayor detección de cáncer de mama a nivel mundial? o ¿alguna vez se ha puesto a pensar cómo se sienten las mujeres con este padecimiento? Las batallas que sufren día con día para sobrevivir; es difícil imaginarnos el dolor con el que viven muchas mujeres ante esta situación, y puede que haya personas que no lo consideren relevante por el hecho de no conocer a alguien que haya pasado por esto anteriormente, ya sean familiares o amistades cercanas. Por esa razón, cada mes de octubre se pinta de rosa, mejor conocido como el “mes de sensibilización”, esto con el fin de poder concientizar y sensibilizar a la población a nivel mundial para que haya un mayor apoyo y atención a esta importante causa.

A pesar de que existe iniciativa para seguir fomentando la detección temprana, y así poder salvar más vidas, en México cada vez se han presentado más casos de detección de cáncer de mama, e incluso en edades más tempranas., donde según el INEGI durante el 2022 México tuvo 23,790 nuevos casos en mujeres de 20 años en adelante, falleciendo 7 mil 838 personas, de los cuales 50 hombres.

Ante esta situación, la oncóloga médica clínica Brenda Isabel Montero Covarrubias, expresó que más del 50% de las mujeres mexicanas con cáncer de mama cuentan con enfermedades metastásicas o avanzadas, esto debido al hecho de que no se hacen tamizajes a tiempo y tampoco acuden al médico, donde en muchas ocasiones es a causa del miedo que sienten al escuchar la palabra cáncer, ya que muchas mujeres se asustan por la sugestión que se ha generado en la sociedad hoy en día. Por lo cual, resaltó que es relevante cambiar ese sentido, aceptar que quizás uno puede tener algo malo, incluyendo este padecimiento, pero si se detecta en una etapa temprana, puede ser curable en ese momento.

“Sí, a veces nos da miedo ir al médico y decimos: no quiero que me encuentre nada malo y no acudo, pero, al contrario, es tratar de identificarlo a tiempo y correr al médico para dar un tratamiento oportuno” argumentó la doctora Montero Covarrubias.

Manifestó que actualmente si se identifica un tumor a tiempo puede ser curable, generando una mayor esperanza de vida para la paciente, aunque el tratamiento para cada mujer varía, ya que los escenarios pueden ser completamente distintos, desde una enfermedad temprana a una avanzada, donde también hay pacientes que requieren quimioterapias y otras que requieren tratamientos dirigidos o terapias hormonales, dependiendo ahora sí de la condición de cada paciente, explicó Brenda en la entrevista.

En relación con lo anterior, explicó que las personas que apenas van experimentando cambios de condición en su salud y cuentan con escasos recursos, el tener un acceso de salud, ya sea en una institución como el ISSSTE o IMSS, es bastante favorable para garantizar el tratamiento a quienes lo necesiten, pero aun siendo de esta manera, existen pacientes que tienen que recibir tratamiento por más de 5 años en prevención o en tratamiento paliativo, ya que es algo que va a persistir mientras el paciente tenga el padecimiento, sin mencionar que a nivel privado cuentan con sus propios tratamientos, pero “son muy costosos poder mantener”, resaltando que hoy en día los costos de las quimioterapias en las clínicas privadas es alrededor de 20 a 30 mil pesos cada 3 semanas, donde también los tratamientos dirigidos pueden costar hasta 60 mil pesos cada mes, y en el caso de los tratamientos hormonales podrían tiene un costo hasta de 500 mil pesos, dependiendo de la marca y presentación.

En ese sentido, mencionó que, para evitar el aumento de casos, es importante que concienticemos a la sociedad de cómo prevenirlo y detectarlo a tiempo para que los índices de mortalidad disminuyan. A su vez, señaló que el número de casos ha aumentado en mujeres más jóvenes, debido a factores como alteraciones genéticas, predisposición por familiares de primer grado, pero, sobre todo, por un aumento de mutaciones que ya presentan las mujeres a edad más temprana.

Durante la entrevista, explicó que en la sociedad mexicana falta inculcar más conocimiento sobre este tema, y que es necesario autoexplorarse continuamente para conocer mejor nuestros cuerpos, y de esta manera, podamos empezar a detectar que es normal y que no es normal, sin mencionar la importancia que tiene acudir con un médico de confianza para tener un mejor diagnóstico, ya que por lo regular uno va a que lo atiendan cuando ya tiene síntomas avanzado.

Sin duda alguna, estamos viviendo en una época donde las enfermedades se generan cada vez más rápido e incluso a una edad más temprana, una época donde ya no basta con solo revisarse 1 vez al año, y en cuál tenemos que ver por las generaciones las jóvenes, en el caso de este padecimiento, no solo afecta a unos, sino también a familiares y amigos cercanos a la persona que en estos momentos está atravesando una lucha interna por seguir adelante, bien dice el refrán. “Más vale prevenir que lamentar”. N