Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos llegan a la Villa para festejar y cantarle las mañanitas a la “morenita” —Virgen de Guadalupe— por su día. Para este 2023, las autoridades de la Ciudad de México estiman que 11 millones de personas visiten la Basílica de Guadalupe durante estas fechas.

El mayor número de feligreses se espera este lunes 11 de diciembre, por lo que lanzaron el operativo “Bienvenido, peregrino”, en el cual participan más de 22,000 servidores públicos.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que dicho operativo se realizará hasta el 13 de diciembre. Para esta jornada, se destinarán 5,500 policías apoyadas con 300 vehículos oficiales, cinco motocicletas, nueve grúas, seis ambulancias y cuatro motoambulancias, quienes estarán encargados de garantizar la integridad de toda la población.

En 2022, la congregación de millones de creyentes al pie del Cerro del Tepeyac se dio luego de dos años de restricciones por la pandemia de covid-19. En ese entonces, registraron 2,721 atenciones médicas y ocho traslados a hospitales capitalinos. Además, 22 personas fueron reportadas como desaparecidas, aunque se logró una pronta localización.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el día de mañana no habrá mañanera y argumentó que la Virgen del Tepeyac es el símbolo que más une a México, mientras que en segundo lugar está Benito Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas. Hecho que provocó controversia en redes sociales.

“Mañana es (día) Guadalupe, no hay mañanera. Es el símbolo que más une a México, hay quienes no son católicos, pero sí guadalupanos (…) En segundo lugar, no tan cerca, nuestra segunda imagen de respeto se llama Benito Juárez”, dijo desde Palacio Nacional.