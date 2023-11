Durante la Feria IFA 2023 tuvimos oportunidad de admirar una gran variedad de tecnologías nuevas que muy pronto llegarán a tus manos y a tu hogar. Desde proyectores impresionantes y fantásticos equipos de juego para PC, hasta accesorios, podadoras inteligentes y un televisor de ensueño. Y, por supuesto, nuestro equipo ha seleccionado sus favoritos entre esta increíble gama de dispositivos y equipos.

El evento IFA es el escaparate global de los ofrecimientos tecnológicos que llegarán al mercado de diferentes regiones del mundo. Así que prepárate porque los nuevos productos empezarán a aparecer en tiendas en las próximas semanas o meses.

Como homenaje a los fabricantes que están explorando novedosos factores de forma, hemos incluido un prototipo genial: un teléfono que hace las veces de bolso de mano.

A continuación presentamos los 15 productos que más nos llamaron la atención y que tuvimos la oportunidad de probar durante la Feria IFA 2023, celebrada este año en Berlín, Alemania.

CENTRAL ELÉCTRICA ANKER SOLIX F3800

SOLIX F3800 es la batería portátil más potente de Anker, con capacidad para suministrar energía a los dispositivos más esenciales del hogar. La F3800 almacena 6,000 W de potencia e incluye contactos de 120 V y 240 V, de manera que te permite conectar gran variedad de electrodomésticos, incluido tu refrigerador. Puedes combinar hasta seis de estas fuentes de poder para disponer de una cantidad de energía impresionante y conectar un cargador solar de Anker, o bien, recargar la batería de tu vehículo eléctrico.

LG STANBYME GO

El portafolios LG StanbyME Go es una pantalla táctil y portátil de 27 pulgadas con la que puedes llevar tu entretenimiento adonde quiera que vayas. No temas: la pantalla está contenida en una carcasa rígida que solo tienes que abrir cuando llegues a tu destino. Utiliza la pantalla táctil inteligente para reproducir música, ver programas o películas y muchas otras cosas. La pantalla es plana y deslizante, de modo que puedes operarla vertical u horizontalmente. Además, StanbyME Go incluye aplicaciones, AirPlay 2 y un puerto HDMI para que conectes tu consola de juego.

DREAME ROBOTICMOWER A1

Dreame Roboticmower A1 es una podadora automática que utiliza la tecnología LiDAR 3D, por lo que corta el pasto y permanece en tu propiedad sin necesidad de instalar elementos delimitadores. La unidad tiene capacidad para podar jardines de más de 2,000 metros cuadrados (0.2 hectáreas), mientras que el soporte LiDAR le permite esquivar los obstáculos del terreno mucho mejor que sus competidores. Pronto habrá información más detallada sobre esta interesante adición a cualquier arsenal robótico.

SOPORTE-A-PAD INALÁMBRICO DE CARGA BELKIN BOOSTCHARGE CONVERTIBLE QI2 WIRELESS PAD TO STAND

Sí, así se llama: Belkin BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand. Y sí, es un cargador inalámbrico compatible con MagSafe que utiliza la nueva tecnología de carga QI2 para recargar dispositivos compatibles. El pequeño artefacto se pliega para transportarlo con facilidad y puedes utilizarlo así en tu escritorio, o bien, desplegarlo durante una videollamada o para aprovechar la nueva modalidad standby (espera), que vendrá incorporada en el iPhone de este año.

JLAB JBUDS MINI

Los fabulosos auriculares JBuds Mini son superpequeños y vienen en una amplia gama de colores. De hecho, el estuche es tan diminuto que puedes colgarlo en el llavero y llevar tus JBuds Minis a cualquier parte. Los tapones auditivos son bastante reducidos, de modo que si tienes orejas pequeñas te resultarán muy cómodos. Llegaron al mercado a mediados de septiembre, y tienen un precio aproximado de 40 dólares.

LENOVO LEGION GO

Lenovo entra con fuerza en el terreno de los juegos PC portátiles con Legion Go. Legion es un nombre que los gamers conocer muy bien, pero ahora es móvil. El nuevo dispositivo es una especie de fusión entre Steam Deck y Nintendo Switch, con controladores extraíbles. Puedes correr títulos para PC o usar tu Xbox Game Pass para disfrutar de la enorme colección de juegos. De 8.8 pulgadas, la pantalla táctil ofrece una resolución de 2,560 x 1,600, con potencia máxima de hasta 144 Hz, y 500 nits de brillo. Legion Go cuenta con una fuente de poder Ryzen Z1 Extreme e incluye 16 GB de RAM.

TELÉFONO HONOR V PURSE

El teléfono conceptual Honor V Purse es un dispositivo que se destaca por su vanguardismo. La pantalla exterior de este teléfono plegable puede proyectar una gran variedad de diseños para que puedas combinarlo con tu atuendo. Y ya que las correas son desmontables, el usuario puede elegir el estilo más adecuado para la ocasión. Aun cuando es muy probable que este dispositivo no llegue al mercado, es interesante constatar que algunas compañías están ensayando nuevos factores de forma.

TCL X955

El TCL X955 es un televisor Mini-LED Quantum Dot de 98 pulgadas que ofrece hasta 5,000 nits de brillo y más de 5,000 zonas de atenuación local. Esto representa un salto cuántico en términos de brillantez y control de atenuación respecto del modelo anterior. Además, puedes esperar mejoras enormes en los ángulos de visión, característica superimportante para una pantalla de este tamaño. ¿El gran inconveniente? Es muy posible que TCL X955 sea un producto exclusivo del mercado europeo.

LENOVO LEGION 9i

Lenovo lleva el nombre Legion mucho más lejos con una laptop de juego con refrigeración líquida, la cual incluye una pantalla Mini LED 16:10 de 16 pulgadas con frecuencia de actualización de hasta 165 Hz. Su tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 4090 es la punta de lanza en sistemas laptop, ya que integra un procesador Intel Core i9-13980HX de 13a generación. Advertencia: el precio base de la Legion 9i es de 4,399 dólares, así que ponte a ahorrar.

JABRA ELITE 10

Jabra vuelve a hacer gala de diseño con sus auriculares Elite 10. Y es que toda la línea ofrece ajuste perfecto debido a que la compañía ha escaneado una cantidad pasmosa de orejas. Los nuevos auriculares incluyen Dolby Spatial Sound, seguimiento de cabeza, y son totalmente impermeables. Gracias a que los Elite 10 también proporcionan reducción de viento y ruido de fondo, te aseguramos que disfrutarás de un sonido fabuloso y un desempeño impresionante cuando uses el teléfono. Los Jabra Elite 10 tienen un costo de 250 dólares.

JACKERY SOLAR GENERATOR 1000 PLUS

Los fenómenos climáticos han ocasionado que la energía portátil se vuelva más importante que nunca, y el Jackery Solar Generator 1000 Plus es una de nuestras baterías predilectas. Esta central eléctrica portátil proporciona 2,000 W de potencia nominal con un pico de hasta 4,000 W; y, por si fuera poco, puedes usar sus paneles solares para recargarla sin conectarte con la red eléctrica. Si pareas hasta tres baterías, dispondrás de hasta 5 kWh para mantener tu hogar energizado durante uno a tres días.

WIITHINGS SCANWATCH 2

El ScanWatch 2 de WiiThings es un reloj inteligente híbrido que fusiona la carátula y el aspecto de un reloj convencional con una pantalla táctil y motones de sensores. Disponible en versiones de 38 y 42 mm, el ScanWatch 2 incluye un novedoso sensor térmico que monitorea tu temperatura inicial y la temperatura que alcanza tu cuerpo durante el ejercicio. Más aun, el reloj también ofrece detección AFIB (fibrilación auricular), SpO2 para medir tu saturación de oxígeno sanguíneo, y una función ECG para rastrear tu frecuencia cardiaca.

SHURE AONIC 50 GEN 2

Shure ha lanzado unos audífonos supraaurales con diadema que incluyen la nueva tecnología de audio de la compañía, con cancelación de ruido mejorada, hasta 45 horas de batería, así como la posibilidad de vincularlos con la aplicación SurePlus Play APP para personalizar tu experiencia auditiva. Además, los AONIC 50 Gen 2 brindan tres configuraciones espaciales de audio: música, película y pódcast. Los nuevos audífonos de Shure ya están disponibles y tienen un precio de 349 dólares.

XGIMI HORIZON ULTRA

El Xgimi Horizon Ultra es el primer proyector 4K de largo alcance que ofrece Dolby Vision, y promete luces más brillantes con sombras más oscuras. El Horizon Ultra utiliza una tecnología híbrida láser-LED para mejorar el color, el brillo y la calidad de imagen. El dispositivo puede alcanzar hasta 2,300 lúmenes ISO, de modo que puedes utilizarlo durante el día o la noche. Por otra parte, el Horizon Ultra incluye sonido integrado Harman Kardon, así como funciones automáticas de enfoque y keystone (corrección trapezoidal), por lo que detecta cuando alguien pasa por enfrente y atenúa la luz para proteger sus ojos.

ANKER SOUNDCORE SPACE ONE

Los audífonos con diadema Anker Soundcore Space One incluyen una tecnología de cancelación de ruido mejorada que te permite escuchar música o hablar por teléfono sin la molestia de los ruidos o las voces del exterior. Además de soportar la tecnología de decodificación LDAC, el diseño flotante de estos audífonos brinda gran comodidad. Disponibles en tres colores, los Soundcore Space One ya están a la venta y tienen un costo de 99.99 dólares. N

—∞—

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek).

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: