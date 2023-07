“México antes de ser México” es la tercera entrega de una colección de obras sobre la historia de los inicios de la cultura de este país hasta el desarrollo de Mesoamérica. El caricaturista mexicano Patricio Ortiz González responde en sus obras: ¿Cómo y cuándo se pobló el continente americano? ¿Quiénes eran y cómo vivían nuestros paisanos más antiguos? ¿Qué carambas es Mesoamérica? ¿Fuera de Mesoamérica todo era Cuautitlán?

CÓMO NACIÓ “MÉXICO ANTES DE SER MÉXICO”

En 2015, cuando Patricio leía sobre la historia de la Conquista de México, despertó su interés también por conocer los pasajes anteriores a ese periodo. “Me di cuenta de que ni yo ni muchas personas cercanas conocían esa etapa de la historia.

“No podía creer el desconocimiento que teníamos al ser un periodo tan importante y fue por ello que comencé a idear un proyecto donde pudiera contar esta etapa. Ahorita acabo de publicar el tercer volumen, pero posiblemente faltan tres o cuatro más”, explica el caricaturista en entrevista con Newsweek en Español.

Ortiz González añade: “Cuando empecé en esta aventura supe que el tema era muy amplio y complejo y yo no siendo historiador, ni antropólogo y mucho menos arqueólogo, sino monero, requería estudiar de manera ardua. Me acerqué al historiador Alfredo López Austin y para mi gran fortuna aceptó ser mi asesor.

“Estudié con él en su seminario en la UNAM y me ayudó mucho en la revisión de los primeros tres tomos; lamentablemente el falleció en 2021 y ahora otros especialistas me apoyan con el tema”.

HUMOR E HISTORIA

El caricaturista con más de 35 años de experiencia plasma en sus obras con humor y gran conocimiento el amplio periodo histórico de México. Sin embargo, confiesa que la parte difícil es lograr entender los temas a la perfección y además poderlos explicar a los lectores.

“Por ejemplo, en el tomo 2 me costó entender cómo funcionaban los ciclos calendáricos, cómo se integraban unos con otros y para qué servían. Fue muy complicado, me aventé seis meses estudiando ese solo tema. Es la comprensión donde más he sufrido por no tener una formación académica relacionada con la historia”.

Patricio Ortiz también comenta que en el país hay una gran cantidad de personas que le tienen una especie de “fobia” a la historia. “Porque la mayoría aprendieron esta materia en la escuela de una manera muy aburrida. Entonces al tocar el tema solo lo relacionan con personajes y fechas. No obstante, cuando presento estos libros y se dan cuenta que son historias sobre la historia y además tienen un toque de diversión y humor, además de caricaturas, a la gente le atrae el tema que se vuelve interesante”.

EL MÉXICO INDÍGENA INEXISTENTE

El autor también señala que la historia del México indígena “ha sido olvidada” o es “prácticamente inexistente” en los libros de historia de las escuelas. “Nos centramos como sociedad en el estudio de la historia de México ya como Estado Nación y lo anterior lo vemos como la historia de ‘los otros’ pareciera que no es nuestra historia. Sin embargo, nos decimos o nos pensamos como un país multicultural. Tenemos un vacío de conocimiento enorme que deberíamos llenarlo”.

Al rechazar o invisibilizar a los pueblos indígenas y con ello a la historia, “el contacto más cercano que se tiene con ellos es verlos vendiendo en las esquinas o pidiendo limosna, lo cual es verdaderamente terrible. De pronto tenemos la misma mentalidad de cuando llegaron los españoles a colonizar nuestros territorios”, concluye el autor. N

