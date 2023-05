Para conmemorar los 17 años de la revista Indie Rocks, del 17 al 20 de mayo se llevará a cabo la Semana IR! 2023 —iniciativa que celebra la música alternativa internacional y nacional—, con grandes artistas y eventos desde el foro homónimo, ubicado en Roma Norte, Ciudad de México. El primer acto confirmado para esta quinta edición es POND (People Over Narcissistic Despots), una banda australiana de rock psicodélico formado en Perth durante 2008.

La agrupación, conocida por su sonido que incorpora elementos del rock psicodélico, indie rock, funk y pop, está integrada por Nick Allbrook, Jay Watson, Shiny Joe Ryan, Jamie Terry y James Ireland. En sus inicios, el quinteto de Australia tenía como idea original hacer un proyecto musical colaborativo, libre de egos y donde se sintieran cómodos. Esta intención podemos observarla en su álbum debut, Psychedelic Mango (2009).

POND estará el 19 de mayo en el Foro Indie Rocks, en Zacateca 39, Colonia Roma, en el corazón de la CDMX. Los boletos para este evento están disponibles en Ticketmaster desde el 23 de marzo, y los precios oscilan entre los 800 y 1,000 pesos. La segunda artista en confirmar fue Lucrecia Dalt, quien se presentará el próximo sábado 20 de mayo.

La cantante y autora colombiana de música electrónica experimental, con residencia en Berlín, ofrecerá una gran apuesta para viajar a otra dimensión. Su trayectoria comenzó en 2005 en Medellín, ciudad donde publicó su primer álbum, Acerca y posteriormente el EP titulado Like Being Home (2007). Ambos materiales retoman elementos de rock, folk y la electrónica minimalista.

En su álbum más reciente, bajo el nombre de Ay, Dalt evoca ritmos tropicales como el bolero, salsa y el merengue, fusionados con sonidos futuristas y atemporales, al estilo Sci-Fi (ciencia ficción). Los boletos disponibles en Passline van desde los 300 hasta 620 pesos.

En tanto, Thee Sacred Souls fue la tercera agrupación en sumarse a la Semana IR 2023. La banda de R&B y sweet soul oriunda de San Diego, hará vibrar el Foro Indie Rocks el 18 de mayo. De acuerdo con la revista, las raíces californianas y su afinidad por coleccionar discos unieron a Sal Samano y Alex García, quienes desde su adolescencia comenzaron a tener un amplio interés por la música. Tiempo después, Josh Lane se adentró al mundo del soul y se convirtió en el vocalista principal.

“Las primeras actuaciones del trío de San Diego los llevaron a firmar un contrato discográfico con el sello Daptone. Sus primeros sencillos como ‘Will I See You Again? ‘, y ‘It´s Our Love‘ acumularon más de 10 millones de streams en un año atrayendo la atención de Billboard, Rolling Stone y KCRW”, apunta el sitio.