“Algunas y algunos funcionarios de las alcaldías han sido sorprendidos y le han otorgado los datos requeridos. Queremos dejar en claro que esta persona no labora con nosotros y no tenemos relación ninguna con ella, por lo que solicitamos se haga caso omiso de sus llamadas y evite proporcionar información, ya que no operamos de tal manera”, señaló el director de giras.