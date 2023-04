Tres astronautas de Estados Unidos—entre ellos una mujer y un afroamericano— y uno canadiense volarán alrededor de la Luna a fines de 2024 en la misión Artemis II, anunció este lunes 3 de abril la NASA, en el reinicio de viajes a este satélite después de medio siglo.

Los tres astronautas de la NASA, Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto, afroamericano) y Christina Koch (piloto), nombrados para la misión Artemis II han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional (ISS), mientras que Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), realizará su primer vuelo al espacio.

Koch, de 44 años, una ingeniera eléctrica que participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas mientras estaba en la ISS, será la primera mujer en volar alrededor de la Luna.

Como parte del programa Artemis, la NASA tiene como objetivo enviar astronautas a la superficie de la Luna en 2025, más de cinco décadas después de que terminaran las históricas misiones Apolo en 1972. La agencia espacial estadounidense espera establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar en el mediano plazo y, finalmente, lanzar un viaje a Marte.

They're going to the Moon! Introducing the #Artemis II astronauts:

Reid Wiseman (@astro_reid), Commander

Victor Glover (@AstroVicGlover), Pilot

Christina Koch (@Astro_Christina), Mission specialist

Jeremy Hanson (@Astro_Jeremy), Mission specialisthttps://t.co/Hy1110MOEi pic.twitter.com/SeETL5iURu

— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) April 3, 2023