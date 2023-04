Agentes del FBI arrestaron este jueves 13 de abril a un joven aviador, miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, sospechoso de estar detrás de una importante filtración de documentos secretos confidenciales del gobierno estadounidense, incluida información de inteligencia sobre la guerra en Ucrania.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el arresto de Jack Teixeira, realizado “en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de defensa nacional”.

JACK TEIXEIRA, UN EMPLEADO DEL GOBIERNO DE EUA

En una conferencia de prensa, Garland identificó al sospechoso como Jack Teixeira, previamente descrito por medios estadounidenses como un aviador de 21 años y el aparente líder de una sala de chat en línea donde el lote de documentos clasificados apareció por primera vez.

Garland confirmó que Teixeira es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y dijo que los agentes del FBI lo detuvieron “sin incidentes”. Teixeira tendrá una aparición inicial en el Tribunal de Distrito del Distrito de Massachusetts, dijo Garland, quien agregó que la investigación está en curso. Se negó a responder a las preguntas de la prensa.

INVESTIGACIÓN ‘AGRESIVA’ POR FILTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Agentes del FBI arrestaron a Teixeira en una residencia en North Dighton, Massachusetts, dijo la oficina en Boston en un comunicado. La residencia está a más de una hora de la base militar donde trabajó.

“El FBI continúa llevando a cabo actividades autorizadas de aplicación de la ley en la residencia”, indicó el comunicado. “Desde finales de la semana pasada, el FBI ha perseguido agresivamente pistas de investigación, y el arresto de hoy ejemplifica nuestro compromiso continuo de identificar, perseguir y hacer rendir cuentas a aquellos que traicionan la confianza de nuestro país y ponen en riesgo nuestra seguridad nacional”.

Teixeira entró en la Guardia Nacional Aérea en septiembre de 2019. Ha estado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Cape Cod y tiene el título de oficial de sistemas de transporte cibernético. Los funcionarios estadounidenses habían buscado la fuente de la filtración, que expuso potencialmente cientos de páginas de inteligencia sobre los esfuerzos rusos en Ucrania y el espionaje de los aliados estadounidenses.

EL AVIADOR QUE FILTRÓ DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

Los medios estadounidenses comenzaron a centrarse en Teixeira después de que el diario The Washington Post informara de que un hombre que trabajaba en una base militar estadounidense había publicado cientos de páginas de documentos en la red social Discord. Según The New York Times, un “rastro de evidencia digital” señaló a Teixeira como el líder del grupo de chat privado en Discord, llamado Thug Shaker Central, donde aparecieron los documentos.

El grupo de unos 24 miembros, incluidas personas de Rusia y Ucrania, se unió por su “amor mutuo por las armas, el equipo militar y Dios” y formó un “club solo por invitación en 2020 en Discord”, dijo el Post.

OG tenía una “visión oscura del gobierno” y “hablaba de Estados Unidos, y particularmente de las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia, como una fuerza siniestra que buscaba reprimir a sus ciudadanos y mantenerlos en la oscuridad”, indicó el Post. N

(Con información de AFP y NBC)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: