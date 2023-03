POLÉMICA CARTA DE ROGER WATERS

Richard Mills, embajador adjunto de Estados Unidos en la ONU, dijo ante el Consejo de Seguridad de 15 miembros: “Nos hemos reunido hoy una vez más para escuchar otra versión de por qué la brutal invasión rusa de Ucrania es en realidad culpa de Ucrania o de los aliados de Ucrania. O, en palabras del señor Waters, de los amigos de Ucrania que son provocadores. Rechazamos categóricamente la idea de culpabilizar a la víctima y de que la legítima defensa de Ucrania sea el impedimento para poner fin a esta guerra. Nadie desea más la paz en Ucrania que los propios ucranianos. Lo que se ha violado es la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, no la de Rusia”.

NO A LAS MENTIRAS Y DESINFORMACIÓN

No me malinterpreten. Apoyo firmemente la libertad de expresión y el derecho de cada quien a tener su propia opinión sobre los sucesos. A lo que me opongo es a que se dé oportunidad a las personas de acceder a una plataforma pública de prestigio desde donde pueda lanzar mentiras y desinformación como hizo Waters.