Así como ocurrió con el beso lésbico en la cinta de Pixar Lightyear, desde el domingo pasado, la serie de HBO The Last of Us causó controversia en redes sociales ante el beso de Ellie y Riley, cuando las protagonistas del episodio 7 intentaron disfrutar su última noche juntas, dejando atrás su inminente final.

Creada por Craig Mazin (Chernóbil, 2019) y Neil Druckmann, esta serie es una adaptación del exitoso videojuego homónimo, desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog. Con tan solo siete de nueve capítulos estrenados, The Lasto of Us se ha vuelto el drama favorito de jóvenes y adultos cada domingo.

La trama que aborda la historia de Joel y Ellie, supervivientes de una infección por cordyceps, fue tendencia en los últimos días porque algunos países censuraron la escena del beso —esperado por muchos seguidores —, entre estos, Oriente Medio y África del Norte. Esta omisión tuvo lugar en la plataforma OSN+, socio streaming de HBO en dichas zonas.

“El episodio ‘Left Behind’ de The Last of Us está censurado en OSN+ (región de Oriente Medio y norte de África), con una bastante clave escena de beso recortada. No tiene absolutamente ningún sentido dado que ‘Long, Long Time’ con Bill y Frank no tuvo cortes”, arremetió el periodista Mohamed Jairat en Twitter.

The Last of Us' 'Left Behind' episode is censored on OSN+ (MENA region), with one (pretty key) kiss scene cut out of it; and it absolutely makes no sense given 'Long, Long Time' ft Bill and Frank had no cuts.#TheLastOfUs pic.twitter.com/jPCcT20txE — Mohamed Khairat (@khairatmk) February 27, 2023

ESCENA DEL BESO TAMBIÉN OCURRE EN EL VIDEOJUEGO “THE LAST OF US”

Sin embargo, el hecho desató un gran debate porque el tercer capítulo de nombre “Mucho, mucho tiempo”, de 1 hora y 15 minutos, trató sobre una relación entre dos hombres.

A diferencia del beso entre las dos mujeres, casi imperceptible, Bill y Frank escenificaron besos durante todo el episodio, además de otras muestras de cariño. Por ello, el desacuerdo gira en torno al trato de ambas relaciones afectivas.

“Nada nuevo (…) Por cierto, menudo corte de escena. Antes del beso Ellie dice ‘lo siento’, pero la gente no entenderá porqué lo lamenta”, refiere un internauta en redes. En realidad, esta escena tan discutida sí ocurre en el videojuego, cuando Ellie y su amiga Riley se escabullen durante la noche dentro de un centro comercial para compartir una grata e inolvidable experiencia.

Con Pedro Pascal (The Mandalorian, 2019) como Joel y Bella Ramsey (Juego de tronos, 2011) como Ellie, la serie de HBO fue bien recibida por los espectadores desde su primer capítulo. Faltan dos tramos para concluir la primer entrega, cuya calificación en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes es de 99 por ciento sobre 100. N