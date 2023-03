“Pinocho: una historia atemporal contada por Guillermo del Toro”, es un nuevo libro publicado en conjunto por Trilce Ediciones y la Universidad de Guadalajara y escrito por la editora Gyna McIntyre. El material muestra paso a paso el proceso, que duró 15 años, para hacer la película, con un enorme equipo de arquitectos, diseñadores, modeladores y animadores que triunfaron en su encomienda de dotar de un alma a cada personaje, convirtiéndolos así en seres vivos.

“A lo largo de sus 224 páginas, este libro es fundamental para que el público entienda no solo el trabajo excepcional de cada uno de los involucrados que han creado una cosmogonía que en su esencia procuró que ninguno de los personajes se traicionara a sí mismo, pues como relata el libro en una prosa amena, la manufactura de esta obra de arte siempre fue destinada para impedir que Pinocho se convirtiera en un niño de carne y hueso, pues Del Toro quiso que fuese el protagonista quien le enseñara al mundo a verlo y respetarlo como un ser único” según se señala en el libro.

EL LIBRO NARRA 15 AÑOS DE TRABAJO PARA CREAR PINOCHO

El material abunda en las anécdotas detrás de los intentos por dotar a cada ser de esos microgestos que solo los mejores animadores del planeta podían conseguir desde dos sedes, “El Taller del Chucho” en Guadalajara y el equipo de ShadowMachine asentado en Portland, Oregon.

Pinocho: una historia atemporal contada por Guillermo del Toro relata a lo largo de cinco capítulos, la génesis de una obra que contó con un elenco impresionante que incluyó a varios ganadores del Óscar y muchos talentosos creativos y artistas con los que desde hacía tiempo el director mantenía comunicación. Como se relata en el libro, esta película tardó en gestarse 15 años aunque formalmente comenzó a filmarse en enero de 2020, con un total de 335 empleados que trabajaron en la máquina de sombras de la película. Además de 50 escenografías creadas con un realismo que buscaba “fortalecer el arco narrativo” de la historia en la que incluso tuvieron que adaptar un hospital de marionetas.

“LA DESOBEDIENCIA ES EL ÚNICO CAMINO PARA LA CONCIENCIA”: GUILLERMO DEL TORO

“La desobediencia es el único camino para la conciencia”, dijo Del Toro en un prólogo que él mismo redactó y deja en claro el porqué de su reinterpretación, a la par que muestra viñeta tras viñeta, los storyborards primigenios de cómo debía lucir el nuevo ser, que Geppetto mismo ha tallado en una noche de alcohol y frustración al límite, con el que viene a reemplazar a su propio hijo al que ha perdido a causa de la guerra.

El libro abunda en decenas de anécdotas que revelan el enorme trabajo que ha supuesto la creación de cada personaje, como en el capítulo 3, en el que enuncian las normativas que todos tuvieron que seguir (como si de una biblia se tratara) y que son no solo premisas de animación, sino “poesía de vida que todo mundo debería conocer”.

Gina McIntyre es la escritora y editora con más de 20 años de experiencia responsable de este trabajo. Es autora del The New York Times bestseller Stranger Things. Mundos del revés, la guía oficial para adentrarse detrás de las cámaras de la serie de Netflix “Stranger Things”. En su labor periodística ha trabajado en The Hollywood Reporter, Los Ángeles Times y MVP Media Group. El libro sobre la película Pinocho ya se encuentra en las librerías del país. N

