Durante la madrugada de este miércoles 22 de marzo, la actriz mexicana Rebecca Jones Fuentes Berain murió a los 65 años, después de pasar varios meses en recuperación de una neumonía que derivó de una infección pulmonar presentada a finales de 2022. A través de un comunicado, su representante Danna Vázquez informó el deceso de la también productora.

“Estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla, tal como fue su deseo”, anunció por mensaje.

En noviembre, su agencia representante calificó la salud de Jones “estable”, aunque presentó una deficiencia pulmonar y neumonía. Rebecca acababa de terminar la telenovela Cabo —protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa para Televisa —, que se estrenó en octubre y donde fue uno de los personajes principales. Sin embargo, anunció su retiro temporal de la actuación como consecuencia de sus fuertes problemas de salud.

En una entrevista concedida al programa Ventaneando compartió que entre viajes en avión notaba un cansancio excesivo, pero hizo caso omiso a los síntomas y siguió trabajando hasta que se sintió peor y se trasladó al hospital en una ambulancia. Al arribar al nosocomio, fue internada en el área de terapia intensiva donde se confirmó que tenía neumonía.

Descansa en paz Rebecca Jones. pic.twitter.com/jmZql46mDx — Danna Vazquez (@prensadanna) March 22, 2023

“Caminaba cinco pasos y me dolía, era un cansancio brutal (…) Llegué en ambulancia al ABC el primero de noviembre en la mañana y la verdad es que no supe nada hasta siete días después (…) Todo el tiempo tenía en mente la telenovela que esta haciendo, porque así somos, hasta me llevé mi maleta del trabajo al hospital”, relató en ese tiempo.

REBECCA JONES FUE SOBREVIVIENTE DE CÁNCER

Durante 25 años estuvo casada con el actor Alejandro Camacho, con quien tuvo un hijo, Maximiliano Camacho Jones. Rebecca Jones nació el 21 de mayo de 1957 y a lo largo de toda su trayectoria artística participó en grandes novelas como El ángel caído, Cuna de lobos, La sonrisa del diablo, Imperio de cristal, Para volver a amar y Lo que callamos las mujeres.

La productora de televisión también tuvo una importante presencia en cine con películas como Tercera llamada y Suite deseo. En el teatro actuó en obras como Rosa de dos aromas, Entre mujeres, Filomena Marturano, El curioso incidente del perro a medianoche, Burundanda, por mencionar algunas.

Un hecho que hoy aplaude la opinión pública es que Rebecca Jones fue sobreviviente de cáncer de ovario, batalla que comenzó en 2017 y venció en 2019. Al estar en etapa 3B, inició un tratamiento de quimioterapia y le hicieron una intervención, aunado a prácticas de yoga y meditación.

Egresada del Orange Coast College, en Califonia, donde estudió la carrera de Arte Dramático, hoy es recordada por el mundo del espectáculo por sus grandes actuaciones e incluso es tendencia en redes sociales. N