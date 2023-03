No existe evidencia de que los “coconspiradores no acusados” descritos en las acusaciones sean agentes encubiertos. De hecho, según un fallo judicial y expertos legales, a los agentes del gobierno y los informantes no se les puede identificar como coconspiradores en los archivos del gobierno. En septiembre de 2021, The New York Times informó que el FBI tenía al menos dos informantes entre la multitud que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero, citando registros confidenciales que obtuvieron. El Times señaló que los registros confidenciales no proporcionaron ninguna evidencia de que el FBI hubiera participado en la planificación o coordinación del ataque.