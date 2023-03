¿Te hace falta energía al despertar? La empresa Pokémon Company lanzará este 2023 el nuevo juego Pokémon Sleep con el que promete que los participantes podrán entrenar mientras duermen. “Convierte tu sueño en entretenimiento”, afirmó la compañía en su comunicado el lunes 27 de febrero por la noche.

Los avances del nuevo juego sugieren que utiliza las aplicaciones de monitorizar el sueño de los teléfonos inteligentes. “Deja tu móvil cerca de la almohada cuando te acuestes para llevar un control de tu ciclo de sueño y dejar los datos registrados. Cuanto más duermas, mayor será tu puntuación al despertarte. Tu ciclo de sueño se clasificará dentro de uno de los tres tipos de sueño (ligero, medio o profundo) y los Pokémon con un patrón similar al tuyo aparecerán junto a Snorlax”.

CÓMO DUERMEN LOS POKÉMON

Añade: “Tu aventura tiene lugar en una pequeña isla donde desarrollarás una investigación sobre cómo duermen los Pokémon. Trabajarás con un enorme Snorlax que vive en la isla y Neroli, un profesor que estudia los tipos de sueño de los Pokémon”, explicó la empresa.

Investigar el sueño de los Pokémon será mucho más fácil con el accesorio Pokémon GO Plus +, con el que se podrá registrar el sueño con solo pulsar un botón.

“Pokémon GO Plus + utiliza la tecnología Bluetooth de baja energía para conectarse con Pokémon Sleep. Cuando llegue la hora de irte a la cama, mantén pulsado el botón central del accesorio, colócalo al lado de tu almohada y vete a dormir. Además de ayudarte a registrar tu sueño, gracias a Pokémon GO Plus +, podrás tener a Pikachu avisándote cuando sea la hora de despertarte o de irte a dormir”.

POKÉMON, UN FENÓMENO MUNDIAL

El juego “Pokémon Go”, que permitía a los jugadores cazar a estas criaturas con sus teléfonos, fue un fenómeno mundial. A través de ubicaciones por satélite, efectos gráficos y las cámaras del teléfono, el juego superponía las criaturas animadas en el mundo real y animaba a sus usuarios a cazar y entrenar a estas mascotas.

Pokémon se convirtió en un éxito global desde su lanzamiento en 1996 para la consola Game Boy de Nintendo. La franquicia también cuenta con películas y una popular serie televisiva de dibujos animados.

Está previsto que Pokémon Sleep llegue a todo el mundo, a excepción de ciertas regiones, en el verano de 2023 y el accesorio Pokémon GO Plus +, el 21 de julio de 2023. N

(Con información de AFP)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: