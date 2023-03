Puebla, Pue. Para la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Eduardo Rivera Pérez aseguró que será respetuoso de las manifestantes, y ya dio la indicación de no habrá un operativo especial, solamente acompañamiento.

El alcalde comentó que ya se envió la instrucción a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla para dar seguimiento y garantizar libre tránsito a los diferentes contingentes de mujeres que llegarán al Centro Histórico.

“El gobierno de la ciudad será absolutamente respetuoso de esa manifestación y lo único que nosotros estaremos será resguardando la integridad de aquellas que se manifiesten y además que lo soliciten”, dijo.

El alcalde enfatizó que el Ayuntamiento no tiene previsto aplicar un operativo de seguridad especial para esta fecha, ya que todo se hará de forma respetuosa.

“Nosotros como gobierno de la ciudad nos encargaremos de garantizar, eso, que exista una libre manifestación, no hay ningún operativo especial, no hay tampoco ninguna media especial, si no, por el contrario, respetar la manifestación, y garantizar que esta se pueda llevar con seguridad, con tranquilidad y con respeto absoluto“, dijo.

Con información de Diario Puntual

*BC