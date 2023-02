La Ópera de Hanóver, en Alemania, informó que despidió al director de ballet que restregó heces de perro en la cara de una periodista luego de hacerle “malas críticas”. En un comunicado publicado este jueves 16 de febrero el recinto señaló: “Una colaboración basada en la confianza ya no es posible con Marco Goecke”.

El director de ballet primero fue suspendido tras agredir a la crítica de un diario alemán. El recinto anunció el lunes pasado: Se “suspende inmediatamente” a Marco Goecke de sus funciones y se “le prohíbe el acceso” a la institución “para proteger al ballet y el teatro de cualquier nuevo perjuicio”. Además, se exhortó a Marco Goecke a “presentar excusas completas en los próximos días”, añadió.

EL DIRECTOR DE BALLET AGREDIÓ VERBALMENTE A LA CRÍTICA Y LUEGO CON LAS HECES

“En la noche del sábado, al margen del estreno del ballet “Glaube – Liebe – Hoffnung” (Fe – amor – esperanza) en la Ópera de Hanóver, se produjo un incidente repugnante”, informó el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Explicó: “En el entreacto, el director del ballet de Hanóver, Marco Goecke, primero agredió verbalmente y después físicamente a nuestra crítica de danza, Wiebke Hüster”.

El medio informó que Goecke se colocó delante de la periodista, que no lo conocía personalmente, para preguntarle qué hacía en el estreno. El director, presuntamente molesto por críticas anteriores, “primero la amenazó con prohibirle la entrada y luego sacó una bolsa llena de excremento de animal y untó el contenido en el rostro de nuestra crítica”, reportó el FAZ.

GOECKE JUSTIFICÓ SU REACCIÓN CONTRA LA PERIODISTA

Goecke justificó el martes su reacción y dijo que las críticas de las periodista le hicieron sentirse “atacado personalmente”, según dijo a la radio local pública NDR.

“El modo de expresión no fue seguramente bueno”, admitió, pero esas criticas estaban “al mismo nivel que una pila de heces”. Una portavoz de la policía de Hanóver confirmó a AFP que una mujer de 57 años se querelló por haber sido manchada en la cara con excrementos de perro.

Hüster dijo a NDR que no pensó nada en el momento del ataque. “Nada en absoluto. Fui un shock. Si alguien hiere tu integridad física, no piensas nada, entonces eres como un animal sobre el que cayó un león. Te preguntas: ¿Todavía estoy en vida? ¿Estoy ileso? Luego vi esta bolsa, me di cuenta de lo que era y grité. Una mujer de 57 años que está en el ejercicio de su profesión está de pie y grita. Estaba en estado de shock, estaba en pánico”. N

(Con información de AFP)

