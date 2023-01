Steven Spielberg se alzó el martes 10 de enero en los Globos de Oro con los premios a mejor película dramática y mejor dirección por su historia semiautobiográfica Los Fabelman, en una ceremonia que premió también al cine latinoamericano. Los Fabelman, Pinocho y Argentina, 1985 fueron algunos de los ganadores en los Globos de Oro en su edición 80.

A diferencia de los premios Óscar, cumbre de la temporada de galardones, los Globos de Oro dividen sus categorías entre drama y comedia o musical. Spielberg se llevó a casa el premio conjunto de mejor dirección por Los Fabelman, y agradeció a su familia, incluida su difunta madre, de quien dijo que estaría “ahí arriba alegrándose de esto ahora mismo”.

Los Fabelman muestra el problemático matrimonio de los padres de Spielberg, el acoso antisemita y los primeros esfuerzos del director haciendo películas de muy poco presupuesto con sus amigos adolescentes.

Por su lado, en la categoría comedia destacó como mejor película Los espíritus de la isla, que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda ambientada hace un siglo.

El filme también le valió a Colin Farrell un Globo de Oro al mejor actor de comedia, reforzando sus esperanzas de ganar un Óscar el próximo el 12 de marzo, y el premio al mejor guion para el guionista y director Martin McDonagh.

Argentina, 1985 dio una alegría más al país latinoamericano que recién se alzó como campeón del mundo en Catar 2022 y se llevó el premio a la mejor película de habla no inglesa. El filme, del director Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983).

Venció a la propuesta alemana Sin novedad en el frente, la belga Close, la surcoreana La decisión de partir y la india RRR (Rise Roar Revolt). La mejor película de animación fue para Pinocho, del director mexicano Guillermo del Toro. Eddie Murphy recogió un premio a la trayectoria profesional, mientras que Angela Bassett ganó el premio a la mejor actriz de reparto por la superproducción de Marvel Pantera Negra: Wakanda por siempre.

En cuanto a televisión, la precuela de Juego de Tronos, La casa del dragón, ganó el premio a la mejor serie de drama, y Abbott Elementary se hizo con el galardón a la mejor serie de comedia.

