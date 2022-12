Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta crítico lo dicho por el presidente Eduardo Rivera, pues dijo que no es necesario hacer una consulta, para expropiar de los terrenos ubicados en la 46 Poniente, zona donde presuntamente se venden autopartes robadas.

El gobernador consideró que, este tipo de posiciones del presidente Eduardo Rivera, son para retrasar el proceso de expropiación, y cambiar el uso de suelo, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en este punto de Puebla.

“No lo va a hacer, son posiciones para hacer, para no llegar a ese punto, así hay que decirlo con toda claridad, no es necesario hacer una consulta para llevar a cabo la modificación del uso de suelo, no es necesario. Él fue el que lo dijo, entonces, por eso es que es un tema, así es que, hoy, parece que ya es posición del Ayuntamiento de llevar a cabo, este cambio de uso de suelo”, declaró.

Cabe mencionar que, según el edil, se necesitan hacer modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo para poder realizar dicho procedimiento legal, en la zona antes mencionada.

Con relación al caso de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, quienes piden apoyo de las autoridades, para solventar su deuda de 12 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que les ha impedido tener agua potable por un año, el gobernador aseguró que investigará esta situación, aunque dijo que es competencia del Ayuntamiento de Puebla.

“Los temas de atención a Juntas Auxiliares le corresponden al Ayuntamiento, ellos tienen que estar pendientes de que se pague la corriente eléctrica del alumbrado público, para tener servicios, no es del gobierno del estado, voy a investigar”, dijo.

