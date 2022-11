Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que habrá una propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal, para sancionar a Ayuntamientos que contraten a elementos de seguridad que tengan antecedentes criminales.

“Piensen en el peor delincuente del cine, ustedes siendo presidentes municipales de Ciudad Gótica contratarían al Guasón como responsable de la seguridad púbica de Ciudad Gótica, pues claro que no, y como es mexicano sería el Guasontle, ha no, pero los ediles quieren contratar al más malo del pueblo porque es el que da miedo, es el que provoca temor, eso no puede ser”.

Te puede interesar: Uno de los policías asesinados en Chignahuapan tenía orden de aprehensión por homicidio

Esto, después de que uno de los policías municipales asesinados en Chignahuapan tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado, y a pesar de ello, fue director de operaciones de la Policía Municipal.

Asimismo, dijo que se van a crear figuras delictivas, con la finalidad de poder sancionar a la administración municipal que incurra en contrataciones, sin haber revisado los antecedentes del perfil.

“Por reglamentación, pero lo que tratamos ahorita es de establecer, si va a haber modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, pero también va a haber figuras delictivas, vamos a aprobar presupuestos legales, donde se describan conductas constitutivas de delitos, de que responsabilidad, quienes contraten como integrantes de las policías, de los sistemas de seguridad pública, a delincuentes”, dijo.

Además, aseguró que habrá una revisión de la administración anterior de Chignahuapan cuando Francisco Javier Tirado Saavedra estaba al frente de la administración, periodo en que se pudo haber sido contratado el policía con antecedentes.

“Chignahuapan es un caso especial para debe revisarse, el desempeño de los alcaldes, el anterior alcalde fue una fichita, (…) fue alguien de un comportamiento muy dudoso, que tienen que revisarse”, dijo.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR