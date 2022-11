Estudios Churubusco y Cine Qua Non Lab concretaron una alianza para apoyar proyectos cinematográficos con el Premio Posproducción, el cual se otorga a los trabajos que fueron parte de los talleres del Cine Qua Non Lab a partir de un apoyo económico.

Cine Qua Non Lab es una organización sin fines de lucro con sedes en Morelia, México, y en Nueva York, Estados Unidos. Fue fundada en 2010 para apoyar el cine independiente apostando por las nuevas narrativas de los proyectos cinematográficos que acompañan.

Pimentel Melo, quien además es cofundador y director ejecutivo en Cine Qua Non Lab, explica que la beca que otorga Estudios Churubusco permite que los proyectos de cine independiente en la fase de posproducción se logren concretar.

Con lo anterior, la alianza entre Cine Qua Non Lab y Estudios Churubusco permite continuar con el apoyo a la creación cinematográfica y da paso a que cineastas independientes concluyan sus proyectos y que las audiencias logren verlos.

UN NICHO DE NUEVAS NARRATIVAS

En Cine Qua Non Lab todas las personas son cineastas. Sus integrantes trabajan en proyectos propios, pero también son parte de la organización. De acuerdo con Pimentel Melo, este es un nicho de cineastas independientes, lo que les permite entender cuáles son sus necesidades en el desarrollo de un proyecto.

Para Pimentel, el trabajo que los cineastas realizan en Cine Qua Non Lab les permite procurar y proteger al cine independiente. “El cine independiente crea después nuevos diálogos con la audiencia. Incluso, llega a crear nuevos lenguajes también. Es lo que procuramos y es hacia donde nos dirigimos”, añade.

EL GUION: LA COLUMNA VERTEBRAL DEL CINE

Contar con un guion bien escrito permite que la película que se produzca tenga éxito. Dicho esto, Jesús Pimentel explica que, sin un buen guion, un cineasta no podrá tener una gran película porque este es el corazón de un filme.

Para Cine Qua Non Lab la creación y trabajo de un buen guion es importante. En el laboratorio de esta organización hay talleres y espacios especiales para trabajar en este género y hablar de las motivaciones que llevan a una persona a escribir.

INVERTIR EN EL GUION

Ante esto, el cofundador de Cine Qua Non Lab enfatiza en que se tiene que invertir en el desarrollo y escritura del guion, ya que este no surge de la nada, no surge de manera accidental, y sucede porque ha estado por años —en muchos de los casos— en la mente de un creador, en el anecdotario de una familia o en los sueños de esa persona.