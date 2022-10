El periodismo en México es un oficio que conduce a los periodistas a la muerte si encaran el narcotráfico, la inseguridad, la corrupción o la impunidad. Prueba de ello son los 13 comunicadores ejecutados en los últimos diez meses, en total 36 durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este riesgo latente se evidencia en el documental Silenciados: asesinatos de periodistas en México, del programa Faultlines del canal de Oriente Medio Al Jazeera.

Uno de los rostros que retrata el cortometraje de 29 minutos es el de Moisés Sánchez Cerezo, quien trabajaba en La Unión, de Veracruz, antes de ser levantado y posteriormente asesinado en el estado más fértil para el asesinato de periodistas.

Más de 2,500 días han pasado desde aquel suceso y el caso sigue impune. En palabras del hijo del periodista, Jorge Sánchez, no basta con detener a una persona, sino a todos los implicados: autores materiales e intelectuales.

El valor de su padre, quien criticaba el actuar de los gobiernos municipales por no dar resultados a los pobladores, hoy lo lleva grabado en cada publicación del diario con la consigna: “Vivir con miedo no es opción”.

El 2 de enero de 2015, en el municipio de Medellín de Bravo, Moisés Sánchez fue sacado con violencia del interior de su hogar. Como autor intelectual está acusado el exalcalde Omar García, quien continúa prófugo de la justicia. Solo ha llegado a prisión el expolicía estatal Clemente Noé Rodríguez.

Realizado por John Holman, corresponsal de Al Jazeera en México, el trabajo documenta los riesgos y amenazas que enfrenta este sector cada día, como sucedió con Norma Martínez, encargada de nota roja en Veracruz y quien huyó un tiempo de su domicilio para salvar su vida.

“En el caso de Norma, le pregunté qué pasaría si publicas todo lo que cubres, ella me respondió que ya no estaría aquí (…) Es una realidad para todos los periodistas: saben mucho, pero deben practicar la autocensura. Los asesinatos no solo parecen estar vinculados con el crimen organizado, sino también con autoridades”, responde John Holman en entrevista con Newsweek en Español.