Puebla, Pue. Tras el asesinato de Maurilio Herrera, comandante de la policía de Tulcingo del Valle, que generó la destitución de todos los elementos de la policía municipal, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la Guardia Nacional (GN), y la Policía Estatal se harán cargo de la seguridad en este municipio, y la zona cercana a Oaxaca y Guerrero.

Además, denunció que Maurilio Herrera, no contaba con el examen de control y confianza, aprobado, y a pesar de ello, ejerció el cargo de comandante de la policía de Tulcingo del Valle, por lo que, se está investigando quien le dio facultades, para sancionar al Ayuntamiento, en caso de que se compruebe.

“El director de la policía, ejemplo policiaco asesinado, no tenía aprobados exámenes de control y confianza, y a pesar de eso, fue designado al encargo, no voy a imputarle a él nada, porque eso es parte de la investigación, pero el señor no tuvo, por qué estar en el cargo, de jefe de la policía en Tulcingo del Valle, renunciaron 20 policías, no voy a decir por qué, ya sabemos todo, policía estatal y Guardia Nacional se van a hacer cargo de la seguridad pública de ese municipio y de todo el control de la zona, ya tenemos personal”, declaró.

Ante esta situación, el gobernador Miguel Barbosa pidió a los Ayuntamientos, despedir a policías municipales que no hayan aprobado los exámenes correspondientes, para asumir el cargo, ya que, la administración estatal no tolerará este tipo de acciones ilegales.

El titular del Poder Ejecutivo comentó, que la Fiscalía General del Estado de Puebla ya tiene un gran avance del caso, por cómo se presentó el asesinato de Maurilio Herrera.

“Les digo a los presidentes municipales, que separen de sus cargos, si hoy los tienen, a quienes no tienen las condiciones legales, para que sean policías, o jefes policiales, no lo vamos a permitir, personas así acaban siendo, malos servidores públicos

Cabe mencionar que, la mañana de este 21 de noviembre, fue encontrado el cuerpo del comandante de la Policía Municipal de Tulcingo del Valle abandonado en bolsas.

Se sabe que, antes de ser asesinado, confesó en sus cuentas de redes sociales que participó en un presunto multihomicidio, incluso dijo que los cuerpos habían sido trasladados al estado de Guerrero.

Posteriormente, fue localizado, desmembrado y embolsado en un parque de la localidad, acompañado de un mensaje.

Tras este caso, el presidente municipal de Tulcingo del Valle, José Edgar García Ramírez, informó sobre la renuncia de los elementos de la policía local, hecho ligado presuntamente al hallazgo posterior del cuerpo sin vida del comandante Maurilio “H”, señalado por su supuesta participación en un multihomicidio el pasado 14 de noviembre.

En sus redes sociales, el presidente municipal publicó un video donde anunciaba la destitución de todos los elementos de la policía municipal de Tulcingo, demarcación localizada en la Mixteca y que comparte límites territoriales con los estados de Oaxaca y Guerrero.

Con información de Diario Puntual

*BC *JR