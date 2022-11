Puebla, Pue. Esta mañana el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, insistió en su crítica hacia la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, pues dijo que no manejan capacitación para hacer un efectivo encuentro de personas.

“La Comisión de Búsqueda tiene atribuciones, es una institución creada a partir de legislación que se aprobó en este gobierno y tiene por objeto, hacer acciones de búsqueda, no ha habido resultados, porque no tiene en su poder o no manejan ellos capacitación, para hacer un encuentro de personas desaparecidas, eso es de autoridades”, declaró.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que en lo que va del año se han registrado mil 363 casos de personas desaparecidas en Puebla, del total el 57.6 por ciento fueron localizadas.

Además, insistió que no se frenarán los trabajos de localización, a pesar del recorte presupuestal.

La funcionaria estatal explicó que según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla, se reportaron:

570 mujeres desaparecidas

402 han sido localizadas

168 se mantienen en búsqueda

En cuanto a casos de hombres suman de la siguiente manera:

793 casos de desaparecidos

384 localizados

409 se mantienen en búsqueda

Ambos datos presentados corresponden al periodo del 1 de enero al 11 de noviembre del 2022.

Cuestionada sobre la disminución del presupuesto del 30 por ciento a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, al pasar de 18 millones de pesos, a 13 millones de pesos para el 2023, la secretaria estatal dijo que el recorte no afectará los trabajos de localización.

“No se van a ver afectadas las tareas, y el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, realmente no se ve reflejado, en sus funciones como tal, esta disminución, en el tema sobre si va a recibir recursos de la Federación, está por evaluarse”, declaró.

Acciones de la Comisión de Búsqueda han fracasado

Hay que recordar que en el mes de marzo, Barbosa Huerta reconoció que desde la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla, que fue en 2019, se han obtenido resultados negativos.

Incluso aceptó que se debe fortalecer las acciones y estrategias de localización por parte de esta Comisión.

Refirió que esta Comisión cuenta con suficiente equipo técnico, sin embargo, los resultados que se han registrado no han sido positivos.

En esa ocasión el Ejecutivo estatal explicó que la Comisión cuenta con recursos federal y estatal para su mantenimiento, además su creación fue con el objetivo de mejorar la localización de personas, esto independientemente de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

“Aquí en Puebla damos apoyo seguimiento, con recursos federal y estatal, es una forma de atender las inquietudes las preocupaciones, la angustia, el dolor de los familiares de personas desaparecidas y por eso nosotros estamos anuentes y apoyamos todo esto, sí claro, son formas para poder que la gente sea atendida, más allá de la investigación que llevan a cabo las Fiscalías, más allá de eso, los resultados de las búsquedas casi son negativo, no ha habido resultados positivos de la Comisión de Búsqueda en sus operativos, siempre son acompañadas por Guardia Nacional y resultados negativos, pero esto hay que irlo fortaleciendo, ya tiene mucho equipo técnico, y vamos a seguir apoyando”.

Asimismo, señaló que a la Comisión llegarán dos especialistas que se van a integrar, esto con la finalidad de eficientar las estrategias de localización.

Fue en 2019 el 20 de junio cuando se publicó en el Periódico Oficial del estado de Puebla el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla, acción del gobierno del estado que responde a los reclamos sociales en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Comisión de Búsqueda de Adorno

Para el mes de septiembre pasado, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla urgieron al gobierno del estado a tener la reunión que vienen solicitando desde hace meses donde piden se incluya a representantes legales de familiares de algunas de más de 2 mil 500 personas no localizadas en Puebla.

María Luisa Núñez Barojas descalificó que la Comisión de Búsqueda de Personas del gobierno del Estado siga incumpliendo en los trabajos de localización aún cuando fue creada específicamente para hacer este tipo de rastreos de personas desaparecidas en Puebla.

Precisó que este desinterés ha llevado a familiares a interponer quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía Anticorrupción por la falta de acciones de búsqueda de esta dependencia de Gobierno ante la no localización de hombres, mujeres, jóvenes y adultos poblanos.

De igual forma exigieron al gobernador Luis Miguel Barbosa a moderar sus declaraciones pues ponen en riesgo el trabajo que hacen los familiares por encontrar a sus parientes, hijos o hijas.

Además de que eso evidencia que existe un claro desconocimiento sobre la Ley de Búsqueda de Personas en el estado de Puebla, aprobada el 24 de agosto por la LX Legislatura del Congreso local.

Con información de Aurelia Navarro

Con información de Diario Puntual

