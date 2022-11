Puebla, Pue. La Cámara de Baños Públicos y Bañeros en Puebla señaló que esperará el dictamen de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) del establecimiento de vapor “Villa Frontera”, para saber qué fue lo que pasó con el caso de Gerónimo Ramírez, ya que existen inconsistencias del caso.

Esto después de que hace unos días un hombre identificado como Gerónimo Rodolfo Ramírez está en riesgo de quedar en estado vegetativo tras acudir a los baños Villa Frontera a que lo ‘tronaran’, por lo que, la familia exige justicia pues refieren que los dueños de los baños de vapor se niegan a cubrir los gastos médicos y hacerse responsables de los hechos.

El presidente de este organismo, José Rodríguez, aseguró que, si bien dicho establecimiento es uno de sus agremiados, éste no fue clausurado por incumplir con los protocolos o normas, como lo reveló el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sino porque se encuentra en proceso la investigación de lo que sucedió.

Los hechos

Gerónimo Rodolfo de 43 años, terminó con parálisis luego de recibir un masaje en los baños de vapor Villa Frontera, después de que, donde le “tronaron” el cuello.

El caso se dio a conocer en redes sociales con una publicación de sus familiares, con el mensaje: “Mi nombre es Gerónimo Rodolfo, acudí a los baños de vapor Villa Frontera y pido ayuda porque salí inconsciente y pido justicia porque no se quieren hacer responsables ya que me tronaron el cuello y me dañó el cerebro.

Te puede interesar: Cena de esposos terminó a puñaladas en restaurante de Atlixco



Según Gerónimo Rodolfo, una vez que recibió el masaje perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde le informaron de la parálisis.

En el centro médico le recetaron un medicamento para desinflamar el cuello. Sin embargo, por la madrugada del 25 de noviembre presentó signos de parálisis.

Por ello, se realizó un segundo diagnóstico, donde el Hospital General del Norte, informó que podría tener daño cerebral, que impida la movilidad del cuerpo.

Te puede interesar: Marcha de la 4T NO ESTORBARÁ los eventos navideños en la capital poblana

​​​​​​​

Ante este hecho, el presidente municipal, Eduardo Rivera dijo que “estos baños en donde sucedió este lamentable acontecimiento, han sido clausurados, por no tener, ni contemplar su programa de Protección Civil, es muy importante que, si cualquiera ciudadano que acuda a este tipo de servicios, llegue a ver algo irregular, nos lo hagan saber”, dijo.

“De parte de la Fiscalía es quien tiene que investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias, por este hecho que afectó la salud de la persona, que ha sido afectada”, refirió.

Con información de Silvino Cuate

*ARD