LOS MILAGROS NO EXISTEN

Sin embargo, no a todo el mundo le encanta la idea de que enviemos nuestra ubicación a las estrellas para que alguien o algo la escuche. Los temores que plantean muchos científicos incluyen los peligros de que una civilización alienígena más avanzada detecte nuestras señales e intente destruir el planeta. Pero, también, que un solo país o Estado detecte una respuesta de extraterrestres y use esa información para su propio beneficio.

EXTRATERRESTRES MÁS CAPACES

ENVIAR SEÑALES

No obstante, el hecho de que aún no hayamos recibido respuesta no significa necesariamente que estemos solos en el universo. “Muchas de esas ideas provienen de la percepción errónea de que hemos estado trabajando duro para detectar vida extraterrestre durante décadas, y que la falta de éxito hasta ahora debe significar que no existen o que se esconden”, dijo Wright.