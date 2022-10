“La arquitectura debería hablar por su tiempo y lugar, pero aspirar a la atemporalidad”, dijo el arquitecto y diseñador Frank Gehry. No es de extrañar, entonces, que algunos de los diseños más innovadores se implementen en los campus universitarios, donde los estudiantes aprenden del pasado y crecen desde nuevas perspectivas. Estos campus ofrecen diferentes puntos de vista, no solo a través de sus planes de estudio, sino también de sus estilos de construcción poco convencionales. Aquí hay edificios universitarios de todo el mundo que reflejan diferentes ángulos.

1. PARQUE ESCULTÓRICO CON ESPÍRITU

Universidad de California en San Diego; San Diego, Estados Unidos. La arquitectura del campus de San Diego varía desde edificios de hormigón de la década de 1960 hasta construcciones contemporáneas amplias y luminosas, pero lo que realmente destaca son las esculturas de otro mundo. Desarrollada en sociedad con The Stuart Foundation, la colección presenta piezas hechas específicamente para el sitio, como “Fallen Star”, de Do Ho Suh, una cabaña torcida que cuelga del alféizar del Jacobs Hall, y “Sun God”, de Niki de Saint Phalle, un enorme pájaro de colores brillantes posado encima de un arco.

2. PINTAR EL PASADO

Universidad Nacional Autónoma de México; Ciudad de México, México. Este campus es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y alberga murales pintados por algunos de los artistas más célebres del país, desde Diego Rivera hasta David Alfaro Siqueiros. El arte cuenta la historia de México y guía a los espectadores a través de las escenas representadas en las fachadas de los edificios.

3. DESCUBRE COMO DARWIN

Universidad San Francisco de Quito; Islas Galápagos, Ecuador. Un proyecto conjunto entre la USDQ y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, el aula principal en este lugar es una de las islas con mayor biodiversidad del mundo, pero los salones de clase hechos por el hombre no están nada mal tampoco. Aprende habilidades de conservación en edificios vibrantes de estilo español ubicados en patios rodeados de árboles tropicales.

4. ARCADIA ACÚSTICA

Bard College, Annandale-on-Hudson; Nueva York, Estados Unidos. Conocido por sus programas de bellas artes y artes escénicas, Bard College llevó su reputación al siguiente nivel con el Fisher Center. Diseñado por Frank Gehry, el edificio de paneles de acero inoxidable de 62 millones de dólares alberga teatros y estudios de ensayo conocidos por su excepcional acústica, de las mejores del país. Además, funciona en su totalidad con fuentes geotérmicas, lo que lo hace un campus libre de emisiones de combustibles fósiles.

5. CADENA DE SUMINISTRO CON ESTILO

Shipping and Transport College, Róterdam; Países Bajos. ¿Qué mejor lugar para aprender los aspectos prácticos del transporte marítimo y la logística que un colegio construido en un puerto, diseñado para emular un centro de envío? La arquitectura refleja el plan de estudios, en el que los estudiantes completan simulaciones de escenarios de la vida real para adquirir experiencia práctica en la industria.

6. HORARIO ISLEÑO

Universidad Internacional de Venecia; Venecia, Italia. ¿Llegas tarde a clase? Llama a un taxi acuático. En la UIV, ubicada en una laguna, en la isla de San Servolo, la única forma de llegar al campus es en barco. La arquitectura es emblemática de la rica historia de la isla, transformada de monasterio a hospital, y con remanentes de los viñedos y jardines que alguna vez cubrieron gran parte de la tierra.

7. CONSTRUCCIÓN DE MONTAÑA

Universidad de Ciudad del Cabo; Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Ubicada justo debajo del Pico del Diablo, esta universidad utiliza la geografía como arquitectura, ya que los edificios se fusionan con el telón de fondo montañoso. Sin embargo, es un entorno que conlleva riesgos. El año pasado, un incendio forestal en la ladera arrasó con el campus y destruyó varios edificios históricos, incluida la biblioteca y sus colecciones especiales. Los esfuerzos de restauración aún están en proceso.

8. AULA EN LAS NUBES

Universidad Estatal de Moscú; Moscú, Rusia. Si tienes que cumplir con horas de oficina en el edificio principal, es posible que debas tener en cuenta el tiempo en el ascensor para llegar ahí. Con 36 pisos, el rascacielos alberga no solo departamentos universitarios que van desde geología hasta artes escénicas, sino que también tiene una sala de conciertos, teatro, museo, piscina, peluquería, estación de policía y oficina de correos. La estrella en lo alto de la torre pesa, por sí sola, 12 toneladas.

9. ESTACIÓN DE INNOVACIÓN

Instituto de Tecnología de Rochester Dubái; Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ubicado en el Silicon Oasis de Dubái, el centro tecnológico de la ciudad, el nuevo campus del Rochester Institute of Technology tiene un aspecto futurista que coincide con su ethos progresista. En el laboratorio de innovación, diseñado para parecerse al núcleo de un microchip cuántico, los miembros del campus, las empresas emergentes y los investigadores se reúnen para compartir ideas y mostrar nuevas tecnologías.

10. DECANO DE LOS DUMPLINGS

Universidad Tecnológica de Nanyang; Singapur. Si este centro estudiantil te tiene con antojo de dumplings, no estás solo: la construcción, en realidad llamado “The Hive”, se conoce cariñosamente como el “edificio dim sum” por su similitud con las cestas apiladas que se usan para preparar el platillo al vapor. Sin embargo, no todos están convencidos: la revista The Architectural Review comparó el edificio con una especie de “estética de estacionamiento abandonado”. N

