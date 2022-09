El gobernador Julio Menchaca informó que no hay reporte de daños en Hidalgo tras el sismo de magnitud 7.4 grados Richter ocurrido este lunes.

Fue a las 13:05 horas cuando se dio el movimiento, que se percibió en varios municipios de la entidad.

“Tras el sismo ocurrido hace unos instantes, me informan desde el C5i que no hay reporte de daños en Hidalgo. He instruido llevar a cabo el protocolo correspondiente y me mantengo en constante comunicación con las presidencias municipales”, externó el mandatario en redes sociales.