Cuando una tendencia tecnológica aparece en los medios masivos de manera recurrente podemos anticipar que se está consolidando en la sociedad y está generando suficiente conversación como para evolucionar y convertirse en realidad. Con el metaverso estamos viviendo una situación de este tipo: el interés de los usuarios ha incrementado exponencialmente en los últimos meses (no hay más que ver cómo evoluciona la palabra “metaverse” en Google Trends).

Sin embargo, aún tenemos frescos los recuerdos de muchas tecnologías que pasaron por un proceso similar y ahora acumulan polvo en cajones cerrados para siempre. Cómo olvidar Second Life, el primer metaverso masivo que apostó por un futuro virtual que nunca terminó de llegar. O Google Glass, poco más que un prototipo que nunca debería haber abandonado el espacio del laboratorio.

¿Y qué decir de los televisores 3D, que hace no tantos años llenaban aparadores de centros comerciales y tiendas?

Así pues, ¿qué podemos esperar del metaverso en el futuro? Muchos se apresuran a anticipar un final similar a esas innovaciones que no terminaron por cuajar. Otros han apostado todos sus ahorros y casi su vida a que en un tiempo no muy lejano un porcentaje amplio de la población mundial vivirá parcialmente inmersa en entornos virtuales de diferente tipo, donde gastarán su dinero y tiempo frente a hacerlo en experiencias físicas.

EXPERIENCIAS DE CALIDAD Y DIFERENCIALES

Pero quizá no estemos tan lejos de ese momento en el que se consoliden. No debemos olvidar que cada día decenas de millones de usuarios en todo el mundo se conectan a alguno de los mundos virtuales que operan ya (Fornite, World of Warcraft, Final Fantasy o Lost Ark, por mencionar algunos de los juegos más masivos). Y, lo más importante, se deja el dinero en ellos.