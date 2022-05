TEDxMiami trae continuamente oradores y conferencias educativas innovadoras para ayudar a expandir la información como ideas que vale la pena difundir.

TEDxMiami se centra en la innovación y una nueva forma de ver el mundo. A través de una búsqueda colectiva por reestructurar nuestro mundo, encuentran formas nuevas y audaces de interactuar, inventar e imaginar.

Este tema es realmente la culminación de lo que ha estado sucediendo en el mundo donde las cosas han ido cambiando y la innovación es la única forma de avanzar. Desde datos y tecnología, hasta psicodélicos, nuestra producción de alimentos y cómo conservar nuestros océanos, hasta cómo educamos a nuestros hijos… ¡así es como allanamos el camino hacia un NUEVO MUNDO AUDAZ!

¡Posterior en la azotea de New World Symphony habrá una fiesta para que puedan rrelacionarse los oradores y los organizadores!

¿Quiénes estarán?

Andrés Gómez Emilsson

Co-Fundador Instituto de Investigación Qualia (QRI)

Andrés utiliza su educación en psicología y su experiencia como científico de datos para estudiar los estados exóticos de la conciencia humana. Su trabajo en QRI explora los psicodélicos como curativos para el sufrimiento y el dolor extremos.

Bridget Seeger

Científico de la NASA, biólogo marino

La Dra. Bridget Seegers estudia la vida microscópica del océano utilizando satélites de la NASA. Ella rastrea las cinobacterias que tienen un impacto masivo en la salud humana y las economías y establece paralelismos entre su tamaño e impacto y el impacto humano en el clima.

Chad Bernstein

Músico, cofundador/CEO Guitars Over Guns.

El Dr. Chad Bernstein es un héroe de CNN y el principal artista latino, jazz y funk del sur de la Florida. Chad utiliza la música como lenguaje universal para conectar y asesorar a jóvenes en riesgo brindándoles educación musical y apoyo académico.

Erika Twani

CEO Learning One to One Foundation, autor, tecnólogo

Erika explora formas de fomentar el logro humano utilizando la neurociencia aplicada, la tecnología y la psicología. Ella cree que los niños deben criarse con un aprendizaje autónomo para prepararse para un futuro con inteligencia artificial.

Gregorio Johnson

Co-Fundador de DataGovs, Code for South Florida

Greg ha centrado su carrera en la innovación cívica y el gobierno de datos. Desde trabajar en Microsoft en Internet de las cosas hasta fundar el mayor grupo de desarrolladores de datos públicos, Greg aporta una visión única de cómo podemos hacer que los datos funcionen para nosotros.

Josué Liebre

Cardiólogo, cofundador de Longeveron Inc.

El Dr. Hare es profesor de medicina de la cátedra Louis Lemberg en la Universidad de Miami y ha sido pionero en el uso de células madre como medicina para el corazón humano. Explora un futuro donde la medicina regenerativa puede prolongar la vida humana.

Julia Grace Vishnepolski

Terapeuta de danza/movimiento, fundadora The Wave Silent Disco

Julia ayuda a las personas a conectar su mente y su cuerpo a través de la autoexpresión y los movimientos de baile. Integra las artes creativas en la atención de la salud mental para promover una sensación de bienestar y pertenencia.

Ken Maff

Capitán marítimo, biólogo marino, acuicultor

El Capitán Ken conoce los mares: desde crecer en una granja de ostras australiana hasta recorrer 250 000 millas náuticas en el mar como capitán marítimo, está creando programas de fertilización innovadores para revivir la vida marina y restaurar las pesquerías locales.

Preciosa Simonette

Maestro del año de MDCPS, director ejecutivo de Florida Freedom Writers Foundation.

La Dra. Precious Symonette es educadora, activista y miembro de la junta de Impact Florida. Ella cree que la educación es un acto de revolución y ser vulnerable y sacar a la luz la vulnerabilidad de los estudiantes cambiará el mundo.

Yehuda Elram

Co-Fundador, CEO eggXYt.

La infancia de Yehuda en la granja de pollos de su familia lo llevó a iniciar una empresa de biotecnología que prevé la cría humana de animales y pollos resistentes a la influenza aviar. Utilizando la tecnología CRISPR, eggXYt tiene como objetivo salvar miles de millones de pollitos, miles de millones de dólares y reducir significativamente la huella de carbono de la industria de la incubación de pollitos.