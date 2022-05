“A la edad de 17 años me gradué de la escuela, me fui a Kiev y entré en la Universidad Nacional de Cultura y Artes de Kiev. Antes de la guerra vivía en Kiev y estaba en una orquesta. Se suponía que íbamos a dar un concierto en Mykolaiv cuando estalló la guerra.

VOLUNTARIO EN EL SERVICIO MILITAR

“Todos tienen autos y pueden salir del área si lo necesitan, pero por ahora todo está bien. Me ofrecí como voluntario para el servicio militar, mi hermano mayor en Eslovaquia ya había servido antes en el ejército durante dos años y no está en condiciones por motivos de salud. Mis otros hermanos están ayudando a la causa, pero yo soy el único en el ejército”.

“NUESTRO PAÍS NECESITA DEFENSORES”

Y agregó: “Dormimos en el búnker, pero no descansamos mucho debido a las bombas. Siempre estamos listos. Me inspira mucho Ucrania y su gente. No estoy casado, pero hay muchachos aquí que tienen familias, hijos, y no sé cómo lo hacen, todos son un ejemplo a seguir.