DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Uno de los factores de decisión en la democracia era simple: tengo dinero en la bolsa, voto por los que están en el poder. No tengo plata, busco el cambio de administración.

La gran mayoría, al menos en México, no alcanza un nivel de vida satisfactorio con sus ingresos. Y cuando tuvo que elegir, el factor de decisión para hacerlo no se relacionó con la realidad de las propuestas del candidato, sino con la promesa de satisfacer sus ilusiones.

LA REALIDAD SE DISFRAZA

Cuando lo logran, obtienen un elector deslumbrado por ofertas esperanzadoras que no se atreve a preguntar: ¿y como lograrán cristalizar lo que me están prometiendo?

2. La ideología se supedita al poder. Y así todas las demás regresan a la primera. La lealtad al líder será la condición sine qua non . La capacidad se relega a un segundo plano, pues lo importante no es gobernar, sino conservar el poder. Gobernar con eficiencia pierde importancia en función de que el pueblo recibe y agradece dádivas que se insertan en el presupuesto, y mientras estas fluyan, la eficiencia es lo de menos.

RECIBIR MENDRUGOS POR NO HACER NADA

Con los apoyos económicos se crea el espejismo de tener dinero en la bolsa, y la gente piensa que recibir mendrugos por no hacer nada resulta mejor que tomar la responsabilidad de generar bienes y satisfactores para una vida digna.

El espejismo de las dádivas logra que el líder populista no pierda apoyo ante una realidad que merma las posibilidades de sus gobernados, día con día. Esto se complementa mediante un discurso de odio y una serie de distractores bien administrados.

LES REGALAN UNA LANA

La dádiva que un sector recibe, y que ayer le alcanzaba para comprar una bolsa de pan, hoy solo le sirve para media bolsa. Pero no importa, pues de todos modos ellos no hicieron nada más que acudir a recoger la dádiva, y entienden que, aunque su poder adquisitivo esté mermado, les regalan una lana.

Hace no mucho tiempo un taxista me dijo: “Mire usted: todos roban, ¡pero este es el único que me ha dado lana!”.