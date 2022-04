El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso este jueves reducir el número de legisladores como parte de una reforma del sistema político y electoral, cuya negociación en el Congreso se anticipa complicada.

La reforma constitucional propone también cambiar al ente organizador de los comicios, crear uno en su reemplazo cuyos miembros sean elegidos por voto popular. Además de reducir el presupuesto para dicha entidad y para los partidos políticos.

“Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe”, dijo López Obrador durante su habitual conferencia matinal.

La iniciativa propone eliminar los llamados legisladores “plurinominales”, que se asignan según la votación que obtienen los partidos. Con lo que el número de diputados pasaría de 500 a 300, mientras que el de senadores se reduciría a 96, siendo actualmente 128.

El gobierno también plantea la extinción del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los entes electorales estatales para reemplazarlos por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tendría alcance nacional. Y por un consejo directivo de siete miembros, frente a 11 del INE.

“UNA DEMOCRACIA MÁS BARATA”

Actualmente los consejeros del organismo son elegidos por la Cámara de Diputados y su período es de nueve años.

“Lo que queremos es que haya una auténtica y verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales“, afirmó el mandatario este jueves.

El presidente dijo durante su conferencia matutina de este jueves “estamos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países. Ya aquí hemos hablado mucho de las historias de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país —y es vergonzoso— con más fraudes electorales que México. Con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos.

“En la práctica —lo he dicho— no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, era el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo”.

La iniciativa propone limitar la entrega de recursos públicos a los partidos políticos para las campañas electorales, eliminando el modelo actual de financiamiento permanente. Así como la implementación del voto electrónico.

Se “busca hacer más barata la democracia en nuestro país”, sostuvo Horacio Duarte, uno de los funcionarios encargados de elaborar la propuesta.

La reforma, que modificaría 18 artículos constitucionales y sumaría siete transitorios, requiere los votos de al menos dos tercios de los diputados (334 de 500). Es decir, la “mayoría calificada”. N

Con información de AFP

