Puebla, Pue. Tras el asesinato del director de seguridad pública de Acatlán de Osorio, Héctor García Álvarez que fue emboscado junto a su esposa y tres menores de edad, mientras venían de Tecomatlán, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya se informó sobre el caso, por ello se comprometió a esclarecer los hechos y limpiar esta demarcación de la presencia del crimen organizado.

El titular del Poder Ejecutivo explicó que la familia volvía de una fiesta de Tecomatlán, y cuando iban cruzando por la carretera de Piaxtla fueron emboscados con armas de fuego.

“Regresaba junto con su familia de una fiesta familiar de allá de Tecomatlán, y fueron ejecutados, decirles que, estos hechos, la policía estatal, la Fiscalía General del Estado, conoce ya de los asuntos, decirles que tiene elementos de investigación prontos que pronto esclarecemos los hechos, pronto daremos con los asesinos“, dijo.

Ante este panorama el mandatario poblano dijo que habrá acciones contundentes en materia de seguridad, para limitar Acatlán de Osorio, ya que se ha identificado bandas criminales provenientes de Guerrero y Morelos.

“Vámonos para Acatlán, a limpiar Acatlán, no dejar que ahí se asienten bandas criminales, de grupos delincuenciales sea crean dueños del lugar, no, vamos a Acatlán a limpiarlo, ahí donde llegan las gentes de Morelos, las gentes de Guerrero, no vamos a permitir que esto ocurra, y vamos a esclarecer los hechos, tenemos mucha información”, dijo.

Para concluir, Barbosa Huerta mandó sus condolencias a la familia, y reiteró su compromiso de erradicar la presidencia de bandas criminales en Acatlán de Osorio.

“Mis condolencias al gobierno municipal de Acatlán de Osorio, y a toda la población, nos vamos hacer cargo de que este asesinato no quede impune y de que podamos ir a limpiar la basura que hay que hay en Acatlán de Osorio”, dijo.

Con información de Diario Puntual