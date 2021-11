El genocidio del planeta | Newsweek México

TODO el mundo habla de tener energías limpias y de llegar a la meta cero de emisiones de gases de efecto invernadero, pero nadie habla del aire y qué tanto afecta a los organismos que requieren de este. Hay que dejar en claro que, para tener aire limpio, debe o deberá cumplirse con ciertos parámetros en los que se encuentran hasta un máximo de contaminantes, y que principalmente son la cantidad de monóxido de carbono, partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno o azufre y ozono, todo ellos emitidos a la atmósfera.

Tener energías limpias no significa no contaminar, significa disminuir las cantidades de emisiones cuando esta es generada. Actualmente, en la única parte de la cadena de producción de energías primarias transformadas portadoras de energía encontramos el mercado de electricidad, el cual puede tener el control, y la utilización de equipos que generan energía secundaria, pero que no aportan emisiones al momento de operar, como son las hidroeléctricas, solar, eólica y nuclear, entre las más usadas.

No te confundas. Cuando escuches emisiones cero a 2050 se refiere en gran parte al mercado de la generación de electricidad, y es de donde el mundo dependerá su movilidad, derivado del concepto denominado “electrificación”, y en la cual todas las actividades del hombre, como la manufactura, transporte, hogar, comercio, industrias y toda la actividad del humano, está y estará concentrada en tener electricidad. No es el caso que una nave que sale en la termósfera necesita de la electricidad generada por paneles que acumulan energía en baterías para poder operar.

La creación de portadores de energía primaria fósil no está contemplada dentro de energías limpias debido a que, en cualquier parte del proceso desde su extracción, transformación y utilización, se generan gases de efecto invernadero, calor y contaminantes, los cuales hoy día han incrementado la temperatura en el planeta.

Es importante dejar claro, y de acuerdo con las políticas públicas y económicas en el mundo, que no hay fecha exacta para la eliminación de estos.

La realidad para el planeta es que todo lo que el hombre tome de la naturaleza y transforme para su uso contamina. La única opción ante una electrificación mundial es el tener energías infinitas con cero contaminantes, y la continuidad de la utilización de las energías primarias fósiles. El mundo implementará en el planeta el concepto de la captura de carbón, calor y contaminantes de cada proceso en que se incurra para poder obtener transformar o utilizar al carbón, gas natural y petróleo crudo en las próximas décadas.

El objetivo es continuar con su uso, minimizar los contaminantes y crear una diplomacia ambientalista basada en la captura de todo lo que pueda contaminar el medioambiente.

Ante todo esto surge la pregunta respecto a los seres vivos que razonan y que no pueden dejar de respirar el aire que contiene el oxígeno necesario para que nuestro cuerpo funcione: ¿qué estamos haciendo para mejorar el aire actual? ¿Sabes que el aire debe tener un 23 por ciento de oxígeno? ¡Investiga en el lugar donde vives! ¿Cuál es la calidad del aire que tienes ¿Qué programas hay para mejorarlo?

Pero no te preocupes porque la tarea nos la ha ahorrado la Organización Mundial de la Salud, que en semanas anteriores ha realizado la actualización de los parámetros que deberían tener el aire en el planeta, los cuales los países deberán adoptar para poder mejor la calidad del aire si dicen que están preocupados por nuestro hábitat.

En México existen programas de calidad del aire, pero muchos de ellos no están actualizados ni adaptados a la realidad, solo son un número de escritos que están en el universo de sistemas de almacenamiento en servidores. Es importante que podamos realizar una ley a nivel Constitución que determine una política pública real sobre la calidad del aire y donde existan objetivos básicos apegados a las recomendaciones de la OMS. Al revisarse los datos de México, en específico los de la Ciudad de México, estos distan mucho de cumplirse.

México hoy está ante una propuesta de reformar la Constitución y hacer cambios a la ley eléctrica vigente. ¿No estaremos perdiendo el tiempo? El mundo ya está modificando el presente para el futuro y no el pasado para el futuro. Es urgente crear una ley constitucional que obligue a cualquier administración que llegue a no cambiar las políticas públicas energética y ambientales, y cuyo objetivo sea primero tener una visión para cumplir una misión.

Energías limpias no significa el todo, es una parte. A sabiendas de que las energías primarias fósiles no dejarán de usarse en forma tácita en el corto y mediano plazo, esto conlleva a que debemos de cuidar la calidad del aire que tenemos.

De qué sirve escribir en papel buenas ideas si simplemente no puedes respirar para vivir. N

—∞—