Canacope Puebla aconseja a compradores hacer cuentas antes de comprar en este Buen Fin | Newsweek México

Puebla, Pue. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Puebla (Canacope), dio a conocer algunas recomendaciones para el Buen Fin que inicia este miércoles 10 de noviembre y finalizará el 16 del mismo mes, donde se espera la participación de 7 mil empresas y una derrama económica superior a los 8 mil 500 millones de pesos.

Mediante redes sociales la Canacope sugiere comparar precios y comprobar ofertas antes de adquirir un servicio o producto.

Por lo que se deberá elaborar un presupuesto y definir lo que se necesita, así como verificar precios para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no.

Te puede interesar: Con Profeco puedes encontrar los celulares más baratos en este Buen Fin 2021

Mencionó que se deben aprovechar las promociones y ofertas más que los meses sin intereses, para no comprometer los ingresos futuros y no incumplir con los pagos mensuales, ya que no es recomendable comprometer más del 30 % del ingreso de un trabajador.

Aseguró que se debe procurar adquirir bienes duraderos cuyos beneficios o vida útil se prolongue más allá del plazo de la deuda pues se pone en riesgo las finanzas por adquirir más deudas.

Además, dijo que es importante verificar que se hagan válidas las promociones al momento de firmar el váucher, donde el importe debe ser correcto y refleje la promoción elegida.

Lee también: 5 mil comercios esperan a 2 millones de compradores poblanos en el Buen Fin

En tanto que al pagar con tarjeta de débito o crédito se debe de tener cuidado de que el personal haga un buen uso para evitar clonar el plástico o hacer cargos indebidos.

Finalmente, en caso de hacer compras por Internet se debe verificar que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https y un candado cerrado en la barra de direcciones.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual