Urge clínica especializada en quemaduras en Aguascalientes: especialista | Newsweek México

Actualmente Aguascalientes ocupa el sexto lugar nacional en quemaduras en niñas y niños, pero a pesar de ello no se cuenta con una clínica especializada en la atención de este tipo de pacientes, por lo cual en casos graves deben ser trasladados a hospitales de otros estados de la República o de los Estados Unidos.

Debido a la incidencia que se tiene de casos de quemaduras en la entidad, es necesario que se considere la posibilidad de crear una clínica especializada, así lo informó el director médico del Centro de Prevención de Quemaduras de Aguascalientes, Hilarión Castañeda Rodríguez.

“A veces es muy sencillo pedir que se haga, pero en todos los demás factores siempre ha habido otras prioridades para poderla realizar. Nosotros teniendo los primeros lugares en incidencia de quemaduras en menores, es ilógico que no tengamos la capacidad de atenderlos, es lo que no me cabe en la cabeza”.

Entre el 2015 y 2017, Aguascalientes ocupaba el primer lugar nacional en tasa de quemaduras en infantes, con un promedio de 180 casos por cada 100 mil habitantes. En los años siguientes, la cifra ha disminuido, pero se sigue teniendo una incidencia alta considerando la población del estado.

“En esos años, de acuerdo a la Secretaría de Salud ocupábamos el primer lugar, estamos hablando de 177 a 180 casos por cada 100 mil habitantes; en el último informe del 2019, falta el del año pasado por la pandemia y es difícil obtener los datos, estamos ya en el sexto lugar, lo que señala que han dado resultados las acciones de prevención”.

A nivel nacional existen 16 clínicas y hospitales especializados en atención y tratamiento de quemaduras, las cuáles se ubican en estados como Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y la Ciudad de México, pero en muchos casos se encuentran saturados.

“La unidad del Seguro Social más próxima está en Guadalajara, siempre están llenas y le dan prioridad a Jalisco”, lamentó.

La propuesta que se ha presentado a diversos actores políticos en anteriores ocasiones es la construcción de un hospital con al menos 18 camas censables, seis de ellas de terapia intensiva, lo que demandaría una plantilla laboral de hasta 150 personas, agregó el galeno.

En la entidad se cuenta con al menos 5 mil miembros del personal médico que ya ha sido capacitado en la atención básica de personas quemadas, pero también se cuenta con convenios con hospitales de la región y del extranjero para contar con personal capacitado para ello.

“Se requieren unas 150 personas contratadas. Nosotros hemos capacitado a más de 5 mil personas, entre estudiantes de Enfermería, hemos capacitado a mucha gente y ya para tener más personal especializado se tendría que hacer un escrutinio, una búsqueda del personal ideal, o prepararlos, se puede buscar un convenio para que puedan capacitarse en hospitales que ya están operando en regla, e incluso podríamos llevar personal a Estados Unidos”.

Hilarión Castañeda señaló que la mayor incidencia de casos de quemaduras se presenta en niños de 0 a 4 años de edad, así como de los 4 a 8 años, en su mayoría ocasionadas a partir de accidentes en el hogar por el contacto con agua caliente o fuego.

“Las quemaduras ocurren principalmente en la casa, y dentro de la casa, en la cocina y en el baño”, concluyó.